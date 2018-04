Kotimaa

Vakava liikenneturma Ranualla: Kaksi kuoli nokkakolarissa – useita loukkaantunut

Asiasta tiedottavan Lapin poliisilaitoksen mukaan tapahtumapaikka on Pudasjärventiellä noin 2 kilometriä Ranualta etelän suuntaan.Paikalle on hälytetty pelastuslaitos, poliisi sekä sairaankuljetuksen yksiköitä.STT: kertoo, että poliisin mukaan kaksi on kuollut ja alustavien tietojen mukaan loukkaantuneita on ainakin kolme. Valtatie 78 on suljettu liikenteeltä.Poliisi tiedottaa asiasta lisää myöhemmin iltapäivän aikana.Aikaisemmin iltapäivällä Liikennevirastosta kerrottiin STT:lle, että pääsiäisen paluuliikenne on sujunut toistaiseksi melko rauhallisesti eikä ruuhkia ole muodostunut.Matkantekoon kannattaa varata normaalia enemmän aikaa, sillä ajokeli on erittäin huono Etelä-, Itä- ja Keski-Suomessa. Myöskään poliisin tietoon ei ollut vielä alkuiltapäivään mennessä tullut vakavia liikenneonnettomuuksia.Iltaa kohti kelin odotetaan huononevan edelleen.Artikkeli päivitetty 2.4.2018 kello 14.28 tiedoilla henkilövahingoista sekä tien sulkemisesta.