Metsätieltä lähteneet verijäljet veivät kansalaisen ”peitetyn haudan” ääreen Lopella – poliisi ratkaisi mysteerin

Metsätieltä lähteneet verijäljet veivät kansalaisen ”peitetyn haudan” ääreen Lopella – poliisi ratkaisi mystee

Poliisin mukaan havainnon tekijä oli nähnyt metsätien varteen pysäköidyn henkilöauton, jonka luota lähti jalanjäljet metsän siimekseen. Jalanjälkien vieressä oli hangelle tippuneita verijälkiä. Syvemmällä metsässä jäljet päättyivät runsaampiin verijälkiin ja maaperään kaivetun sekä peitetyn ”haudan” viereen.Kun poliisi saapui havaintopaikalle, oli metsätiellä ollut auto lähtenyt.Partio jalkautui lapioiden kanssa metsään ja kaivoi ”haudan” auki. Noin metrin syvyyteen ulottuneesta kuopasta löytyi vain puukalikoita ja risuja.Paikalta otetut verinäytteet vietiin poliisilaitokselle analysoitavaksi sen selvittämiseksi, onko veri ihmisverta. Testissä todettiin, että veri ei kuulu ihmiselle eikä muullekaan kädelliselle nisäkkäälle.– Näin ollen on myös poissuljettua, että talvisessa Lopen metsissä vaeltelisi vertavuotava apina, Hämeen poliisilaitos tiedotti maanantaina.Verinäytteiden talteenottamisen ja analysoimisen jälkeen poliisi onnistui ratkaisi mysteerin.– Paikalla on ollut metsästäjä, joka on avannut supin pesäluolan ja ampunut paikalta supin tai ketun. Pesäluolan avaamisen jälkeen metsästäjä oli korjannut pesäluolan alkuperäiseen kuntoonsa, jolloin paikka näytti ulospäin ”haudalta”. Ampumapaikalle on jäänyt enemmän verta, jonka jälkeen metsästäjä on kantanut hangelle verta tiputtaneen saaliinsa autolleen ja poistunut ennen poliisin paikalle tuloa, tiedotteessa kerrotaan.