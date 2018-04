Kotimaa

Lumisaderintama iski Suomen ylle – lunta tiedossa 10–15 senttiä laajoille alueille

Odotettu

Katso Forecan tuore sääennuste yllä olevalta videolta.

Eilen

Lentoliikenne vaikeuksissa