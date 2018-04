Näin levyseppähitsaaja Ekin mykistävä kaksoiselämä paljastui – tienasi bordellin pyörittämisellä jopa 40 000 €/kk

Kotimaa

Näin levyseppähitsaaja Ekin mykistävä kaksoiselämä paljastui – tienasi bordellin pyörittämisellä jopa 40 000 €

Ilta-Sanomat kertoi maaliskuussa 2017 Suomen tunnetuimman bordellin Bonanzan tarinan https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005135332.html . Bonanzan ja Syvälammen bordelleista rahat kääri parittaja, levyseppähitsaajan koulutuksen saanut Eki, joka ennen bordellibisnekseen ryhtymistä ajoi rallia ja teki autokauppaa. Poliisi teki 10 vuotta sitten lopun Ekin bisneksestä. Tällainen on hänen tarinansa, jonka Ilta-Sanomat kertoi ensi kertaa 7. huhtikuuta 2017.

Katso otsikon alta video Bonanza-motellin viimeisistä vaiheista.

Olen koulutukseltani levyseppähitsaaja. Kaupallista tai liike-elämään liittyvää koulutusta minulla ei ole.





Eki on ollut tämän Syvälammen seksimyynnin toiminnan pomo. Olen tuntenut Ekin 1980-luvun lopulta. Hän ajoi joskus rallia.

Ne oli kaatanu roskikset pihalle ja laskenut kortsut sieltä.









Rahoja ei siis viety. Tuliko mötköt sitte heti takaisin tontilleen?