Yli kolmannes eläinpotilaista saadaan hoidettua kuntoon Korkeasaaren villieläinsairaalassa – "Hyvin paljon on ihmisen toiminnasta aiheutuneita vammoja"

Yli kolmannes eläinpotilaista saadaan hoidettua kuntoon Korkeasaaren villieläinsairaalassa – "Hyvin paljon on

Sadat eläimet saadaan joka vuosi hoidettua Korkeasaaren villieläinsairaalassa sellaiseen kuntoon, että ne voidaan palauttaa luontoon.Villieläinsairaalaan tuodaan vuosittain 800–1 000 luonnonvaraista, jollakin tavalla vahingoittunutta eläintä. Niistä 35–40 prosenttia saadaan palautettua luontoon.Eläinpotilaista noin puolet on lintuja ja puolet nisäkkäitä. Valtaosa sairaalaan tuoduista nisäkkäistä on siilejä ja oravia.Eläin voidaan palauttaa luontoon vain, jos voidaan olla riittävän varmoja, että se pärjää itsenäisesti. Jos eläintä ei saada palautuskuntoon, se joudutaan eläinsuojelulain mukaan lopettamaan. Muutamassa poikkeustapauksessa eläin on voitu sijoittaa eläintarhan puolelle.Syyt hoidon tarpeelle ovat moninaiset.– On törmäilty ikkunoihin, törmäilty autoihin, kissa puree, koira puree, siimaleikkuri haavoittaa siiliä. Voi olla paiseita, tautia, mitä vaan. Hyvin paljon on sellaisia vammoja, jotka ovat aiheutuneet jollain lailla ihmisen toiminnasta, kuraattori Ville Vepsäläinen Korkeasaaresta luettelee.Jo eläimen tullessa villieläinsairaalaan arvioidaan, onko sen hoitaminen palautuskuntoon realistista.– Aina kun tulee uusi potilas, katsomme hyvin tiukalla seulalla, mikä on sen mahdollisuus päästä luontoon. Että kannattaako sitä ruveta hoitamaan, Vepsäläinen selvittää.Nyt maaliskuussa villieläinsairaalassa on hiljainen aika. Hoidettavana on muun muassa siilejä, kyhmy- ja laulujoutsenia, haikaroja, pöllöjä, sinisorsa, tilhi, rupikonna ja nuori rantakäärme.Lähiviikkoina hoitoon on odotettavissa nälkiintyneitä hylkeenkuutteja, joita yleensä tulee joka kevät muutamia.Vepsäläisen mukaan kannattaa ottaa yhteyttä Korkeasaareen, jos ei ole varma, tarvitseeko jokin eläin apua. Välillä villieläinsairaalaan tuodaan turhaan täysin terveitä eläimiä, kuten joutsenia, joiden on luultu jäätyneen kiinni.Villieläinsairaala kuuluu Korkeasaaren eläintarhan organisaatioon. Suurin osa sen rahoituksesta tulee Korkeasaaren budjetista. Sairaala saa myös hieman ympäristöministeriön rahaa.