Kotimaa

Äitiysavustus nousee 30 eurolla, äitiyspakkaukseen uusia tuotteita

Uudistus koskee heitä, joiden synnytyksen laskettu aika on aikaisintaan kesäkuussa.

Äitiyspakkauksen arvo nousee 30 eurolla. Korotuksen jälkeen pakkauksen arvo on 170 euroa.Äitiyspakkaukseen tulee korotuksen myötä uusia tuotteita. Äitiysavustuksen voi ottaa pakkauksen sijaan myös rahana.Uudessa äitiyspakkauksessa on yhteensä 64 tuotetta, kun niitä viime vuonna oli runsaat 50. Tämän vuoden uutuuksiin kuuluvat muun muassa legginsit.Korotus tulee voimaan huhtikuun alusta alkaen. Korotetun äitiysavustuksen saavat kaikki, joiden synnytyksen laskettu aika on aikaisintaan kesäkuun 1. päivänä.Ensimmäinen äitiyspakkaus jaettiin noin 80 vuotta sitten, sillä laki äitiysavustuksesta säädettiin vuonna 1937. Tuolloin taustalla oli huoli syntyvyyden laskusta Suomessa.Suomalaisista ensisynnyttäjistä arviolta yli 90 prosenttia ottaa avustuksen äitiyspakkauksena. Kaikista synnyttäjistä niin tekee noin 70 prosenttia.