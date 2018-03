Kotimaa

Lotossa 7 oikein – yhdelle onnekkaalle 10 miljoonan euron potti Kempeleeseen

Lotossa on saatu yksi 7 oikein tulos.

Tulos tuli numeroilla 2, 4, 15, 18, 22, 26 ja 32. Lisänumero oli 3, ja plus-numero puolestaan 17.Voittosumma on 10 miljoonaa euroa.Voittorivin oli pelannut nettipelaaja Kempeleestä. Voittaja saa voittorahat suoraan tililleen.6+1 tuloksia oli kaksi kappaletta, niistä voittajat saivat 120 674 euroa.Lauantai-jokerin oikeat numerot olivat 8528014.Jokerista ei löytynyt yhtään täysosumaa. 6 oikein -tuloksia löytyi kolme, ja ne kaikki olivat pelattu tuplattuna, joten niillä jokaisella voittaa 40 000 euroa.Kyseessä on tämän vuoden suurin lottovoitto.Viimeksi loton päävoitto arvottiin helmikuussa. Silloin se osui kuusankoskelaiselle pariskunnalle, joka oli pelannut kahdestaan porukkapeliä.Kummankin osuus oli 1,8 miljoonaa euroa, eli yhteensä he saivat 3,6 miljoonaa.Lisää aiheesta hetken kuluttua.