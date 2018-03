Kotimaa

Tesoman surmasta vangittu mies kertoi haluavansa sovittaa tekonsa – ”Oman elämänsä kannalta paras”

Poliisin mukaan tunnustus oli suuri helpotus tekijälle itselleen.Vangitsemisistunnossa nuori mies oli vetänyt hupun päähän, mutta sen alta näkyivät kasvot, silmälasit ja vähän partaa.Kiirastorstaina mies tunnusti surmanneensa 40-vuotiaan miehen Tesomalla joulukuussa 2014. Hän soitti varhain aamulla hätäkeskukseen. Sieltä ohjeistettiin menemään Tampereella poliisipartion puheille. Mies toimi ohjeen mukaisesti, ja koputti aamulla kello 5.20 mustanmaijan ikkunaan ja kertoi, että hänellä on asiaa Tesoman henkirikoksen tutkinnanjohtajalle.– Hän on miettinyt asiaa paljon ja on tullut siihen tulokseen, että hänen oman elämänsä kannalta on paras, että hän sovittaa tämän teon, sanoo rikosylikomisario Jari Kinnunen.– Olihan se kaikille helpotus; niille jotka ovat asiaa tutkineet ja uhrin omaisille ja mitä ilmeisimmin myös epäillylle itselleen. Hän on silminnähden helpottunut, Kinnunen sanoo.Kinnusen mukaan epäilty on erittäin kohtelias nuori mies.– Kuulusteluissa hän on käyttäytynyt ihan rauhallisesti. Helpotus näkyy. Sen näkee olemuksesta.Surmateon motiivi ei vielä ole selvinnyt. Surma-aseena oli amerikkalaisen taisteluveitsen halpiskopio.– Hän on kertonut, että hänellä oli siihen aikaan tapana kantaa puukkoa mukanaan, Kinnunen sanoo.Syytteen noston määräpäivä on 31. lokakuuta. Oikeudenkäynti on myöhemmin syksyllä.