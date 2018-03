Kotimaa

8-vuotias poika katosi Vantaalla – havainnot ilmoitettava hätänumeroon

Vantaa 8-vuotias poika lähti noin kello yhdeksältä lauantaiaamuna Vantaan Uomarinteeltä.

Vantaalla etsitään kehitysvammaista lasta, Helsingin poliisi kertoo Twitterissä. 8-vuotias poika lähti noin kello yhdeksältä Vantaan Uomarinteeltä, joka sijaitsee vähän matkan päässä Louhelan asemasta. Poliisin mukaan poika on pitkä, hänellä on lyhyet hiukset ja hän on tummaihoinen.

Pojan vaatetuksesta ei ole tietoa. Hän liikkuu pääkaupunkiseudulla. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon 112.