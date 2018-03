Kotimaa

EU-sääntely uhkaa heikentää suomalaisten kuluttajansuojaa

31.3. 5:42

Euroopan komission pyrkimykset yhtenäistää kuluttajansuojaa EU-alueella huolettavat suomalaisia lainsäätäjiä ja kuluttaja-alaa.

Komissio on esittänyt, että myyjän vastuu kulutustavaroissa ilmenevistä virheistä rajattaisiin kahteen vuoteen koko EU-alueella. Suomalaisille kuluttajille tämä tarkoittaisi selvää heikennystä nykytilaan.



Suomessa kuluttajariitalautakunta arvioi tapauskohtaisesti, minkä verran kunkin käyttötavaran tulisi kestää. Esimerkiksi älypuhelimen oletettu kestoikä on 3–4 vuotta.



Hallitus kannattaa yhtenäisiä säännöksiä sisämarkkinoilla, mutta tavoitteena on, että kuluttajansuojan taso ei saa heikentyä.