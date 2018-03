Kotimaa

Tykkylumesta suuri lasku metsänomistajille – jopa miljoonan kuution ylimääräiset hakkuut

31.3. 5:40

Vuodenvaihteen tykkylumikaaos Itä- ja Pohjois-Suomessa on voinut aiheuttaa jopa miljoonan kuution ylimääräiset hakkuut, arvioi Suomen metsäkeskus.

Pahiten tykkylumen painosta ovat kärsineet nuoret mäntymetsät.



Metsäkeskuksen mukaan tuhoalueilta korjataan puuta 20 miljoonan euron arvosta ja metsänomistajien tappio on 3–4 miljoonaa euroa.



Vahinkoja kärsineet metsänomistajat ovat tehneet metsänkäyttöilmoituksia noin 5 500 hehtaarin alueelta tähän mennessä. Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä kaikista hakkuista.



Valtion metsiä hallinnoivan Metsähallituksen osuus hakkuista on 400 000 kuutiota.