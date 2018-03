Suomessa toimivista diplomaateista iso osa harjoittaa jonkinasteista vakoojatoimintaa – maahan tultaessa myös nimi ja identiteetti muuttuu

Kotimaa

Suomessa toimivista diplomaateista iso osa harjoittaa jonkinasteista vakoojatoimintaa – maahan tultaessa myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Suomeen tultaessa nimi ja identiteetti usein muuttuu

Päätöksentekoon vaikuttaminen ja tietojen hankkiminen

Tiedustelu kiihtymään päin