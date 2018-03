Kotimaa

Talvi on ollut runsasluminen koko maassa – Pohjois-Karjalassa vieläkin metrin kinokset

Talvi on ollut runsasluminen koko maassa, ilmenee Ilmatieteen laitoksen tilastoista. Lunta on ollut useimmilla havaintoasemilla tavanomaista enemmän.





Maaliskuussa lunta on mitattu harvinaisen paljon Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa. Juuan Niemelän-havaintoasemalla lunta oli kuun lopulla liki metrin verran, Jyväskylässäkin miltei 80 senttiä.Kittilän Pokassa lunta mitattiin maaliskuun lopulla yli 90 senttiä eli suunnilleen saman verran kuin viime vuonna.Helsinki-Vantaalla talvi on ollut keskimääräistä lumisempi helmikuusta lähtien. Ilmatieteen laitoksen tilastoissa lumen syvyyttä verrataan vuosien 1981–2010 keskiarvoon.Helsingin Ilmalassa lunta on mitattu tänä talvena keskiarvoa vähemmän. Maaliskuun lopulla lumen syvyys oli parikymmentä senttiä, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin viime talvena.Yllä olevalla videolla Forecan torstaina julkaisema sääennuste.