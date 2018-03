Kotimaa

Vakava kolari Lohjalla: Kaksi loukkaantui vakavasti henkilöauton törmättyä rekan perään 30.3. 6:19

Liikenneonnettomuus Osa Turku-Helsinki-moottoritiestä on suljettu onnettomuuden vuoksi.

Lohjalla Uudellamaalla kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti henkilöauton törmättyä rekan perään, kertoo hätäkeskus. Lisäksi kaksi on loukkaantunut lievemmin.



Peräänajo tapahtui Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä.



Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta puoli viiden aikaan aamulla.



Toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä.