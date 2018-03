Kotimaa

Esko Valtaoja metoo-keskustelusta A-studiossa: Tarvitaan lakeja pitämään meidät kurissa

Tähtitietelijänä Esko Valtaoja katsoo myös metoo-kampanjaa laajemmassa perspektiivissä. Seksuaalinen häirintä on vain osa ongelmaa, hän muistutti Ylen A-studiossa torstaina.– Aina on johtajia ja johdettuja. Aina välillä valtaa käytetään väärin, Valtaoja sanoi.– Tarvitaan lakeja ja määräyksiä, jotka pitävät meidät kurissa.Näin kävi esimerkiksi lasten kurittamisen kanssa. Ihmiset eivät yhtäkkiä muuttuneet, vaan lainsäädäntö muuttui ja sai sitten ihmisetkin muuttamaan mieltään.– Kyse on siitä, miten löydetään mekanismeja, joilla voidaan kontrolloida valtaa.Emsprofessorin tulevaisuudenkuva oli valoisa.– Maailma on mennyt parempaan suuntaan. Esimerkiksi naisen asema on ihan erilainen kuin joitain vuosisatoja ja vain vuosikymmeniä sitten. Luulen, että tämä nytkäyttää maailmaa parempaan suuntaan, Valtaoja kiitteli kampanjaa.