Joukkomurha Viipurin linnoitusvalleilla jätti jälkeensä synkän näkymän – vain osa ruumiista pystyttiin tunnistamaan

Joukkomurha Viipurin linnoitusvalleilla jätti jälkeensä synkän näkymän – vain osa ruumiista pystyttiin tunnist

Mihail Timofejevitsh oli kävellyt muutaman askeleen, kääntynyt sitten vielä kerran katsomaan perhettään ja tehnyt heille kunniaa vetämällä kätensä sotilaalliseen tervehdykseen.

Hän olisi voinut pelastaa ehkä oman henkensä, mutta hän ei astunut rivistä ulos. Upseerin tavoin hän ei halunnut jättää omia rivisotilaitaan.

Kysyin lapsena mummolta, menisimmekö käymään Viipurissa. Hän kieltäytyi eikä suostunut käymään siellä koskaan.

