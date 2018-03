Kädetön Eeva, 9, yritti paeta palavan talon ikkunasta – silminnäkijät todistivat hirvittäviä tapahtumia sen jälkeen

Kotimaa

Kädetön Eeva, 9, yritti paeta palavan talon ikkunasta – silminnäkijät todistivat hirvittäviä tapahtumia sen jä

Eeva yritti pakoon ikkunasta... Seisoi jo valmiina ikkunanpenkillä. Lempi huusi siskolleen, että hyppää.





Se oli aivan turhaa väkivaltaa, josta ei ollut hyötyä kenellekään.









Punapäälliköiden





Sota