Näin toimivat Suomen poliisin erikoisjoukot – kun poliisilla on edessä pahin mahdollinen tilanne, paikalle hälytetään Karhu-ryhmä

valmiusyksikkö on erikoiskoulutettu joukko, joka toimii hengelle ja terveydelle vaarallisissa tilanteissa ja varautuu äärimmillään terrorismiin. Selkokielellä se tarkoittaa esimerkiksi vaarallisten henkilöiden kiinniottoa, piiritystilanteita ja terrorismin torjuntaa. Parhaimmillaan operaatiot ovat sellaisia, joista tieto ei kantaudu kenenkään korviin.Valmiusyksikkö varautuu tehtäviin, joita ei välttämättä koskaan tule, harjoittaa oman suorituskyvyn parantamista ja kouluttaa myös muita viranomaisia.Karhu-yksikköön kuuluvien työntekijöiden tarkka määrä on virkasalaisuus, mutta se liikkuu 50–100 henkilön välillä. Karhu on Helsingin poliisin alaisuudessa, mutta se toimii valtakunnallisesti.Valmiusyksikkö erikoiskoulutettu joukko, joka lähtee avuksi silloin, kun paikallispoliisin omat resurssit, kalusto tai koulutus eivät syystä tai toisesta riitä tehtävän suorittamiseen.– Järjestys on sellainen, että jos vaikka Sisä-Suomen poliisilla olisi joku vaarallinen rikostapahtuma käsillä, he ottavat yhteyttä päivystävään yleisjohtajaan. Hänen kauttaan tulee hälytys Karhulle. Kun päälliköltä on siunaus, lähdetään, kiteyttää Helsingin poliisin erityistoimintayksikön johtaja, ylikomisarioLiikkeelle ryhmä lähtee autolla, helikopterilla tai lentäen, etäisyydestä riippuen. Lähes aina ensimmäisenä rikospaikalle ehtii paikallinen kenttäpoliisin partio. Jos tarve vaatii, lähtee valmiusyksikkö avustamaan tilanteeseen.– Se ei mene niin kuin leffoissa, että FBI kun tulee paikalle, se siirtää seriffin sivuun kylmästi, että otan tämän rikospaikan hoitaakseni. Meidän rooli on toimia toimintaryhmänä paikallispoliisin johdon alaisuudessa, siitä ei ole kahta sanaa, lisää Helsingin poliisin valmiusyksikön johtaja, ylikomisarioTurussa 18. elokuuta 2017 tehdyssä puukkoiskussa ensimmäinen hälytys hätäkeskukseen tuli kello 16.02. Toiselle tehtävälle matkalla ollut Lounais-Suomen poliisin kenttäpartio oli sattumalta vain muutaman korttelin päässä tapahtumapaikalta. Kello 16.05 partio ilmoitti hätäkeskukseen epäillyn kiinniotosta. Ensipartio hoiti tehtävän operatiivisen toiminnan, alusta loppuun.Myös valmiusyksikkö sai ilmoituksen ja lähti välittömästi matkaan. Vaikka ensitilanne oli hoidettu muutamassa minuutissa, oli Karhu mukana tilanteen jatkohoidossa.– Nämä ovat olleet sellaisia tapahtumia, joissa oletetaan, että saattaa tapahtua myös jotain muutakin piakkoin. Me puhutaan taktisessa mielessä plus ykkösestä. Sen takia Turun jälkeen oli monta päivää varautuminen korkealla ympäri Suomea, Porola kertoo.Terrorismin torjunnassa vastuu jakautuu kolmelle. Suojelupoliisi vastaa tiedustelusta, keskusrikospoliisi tutkinnasta ja valmiusyksikkö operatiivisesta toiminnasta. Valmiusyksiköllä on tiiviit välit muihin viranomaisiin ja virka-apua voi tulla myös esimerkiksi puolustusvoimilta ja rajavartiolaitokselta.valmiusyksikkö perustettiin vuonna 1972 turvaamaan Etyk-kokouksia. Alkuun erikoisyksikön tehtäviin kuului muun muassa varautuminen mielenosoituksiin ja Münchenin verilöylyn jälkeen myös terrorismin torjunta.Vuosien saatossa Karhu-yksikkö on kasvattanut kokoaan ja suorituskykyään, mutta perusasiat ovat pysyneet samoina. Oppeja otetaan myös maailmalta vastaavista yksiköistä, joiden kanssa tehdään harjoitusyhteistyötä. Maailman muutos näkyy tietysti myös valmiusyksikön työssä.Kaikista ikävimmät tehtävät kohdistuvat nykyisin pehmeisiin kohteisiin. Jos aiemmin vaaralliset tilanteet ratkesivat viranomaisten paikalle tuloon, ei sama enää päde.– Toimintaympäristössä on tapahtunut muutos. Kouluampumistapauksissa, joista Suomi on ollut ikävä kyllä maailman kartalla, on tilanteen ratkaisu ollut erilainen. Mennään äärimmäisiin tehtäviin, loppuun saakka, Porola kertoo.– ”Never surrender” on sellainen teemalausahdus. Poliisin pitää pystyä pysäyttämään vaarallinen toiminta ja poliisi on joutunut vaihtamaan taktiikkaansa niin, että se pysähtyy, hän jatkaa.haetaan uusia jäseniä noin kahden vuoden välein. Valinnassa tärkein ominaisuus on henkinen kestävyys. Poliisiammattikorkeakoulun psykologien kanssa on pyritty määrittämään hakijaprofiili, jolla pyritään löytämään henkilöitä, jotka kestävät kiperimpiäkin tilanteita ilman, että mieli menee maitohapoille.– Sitten pitää osata toimia ryhmässä ja pitää olla normaalit sosiaaliset taidot. Umpimielinen rambotyyppi ei tule menestymään, vaikka olisi kuinka hyvä punnertaja ja ampuja, Kaikko tietää.Ura Karhussa kestää ihannetapauksessa 10–15 vuotta, jonka jälkeen siirrytään uusiin tehtäviin.– Keskivertokaveri on tällä hetkellä 34-vuotias mies. Hän on sosiaalinen tyyppi, tykkää toimia ryhmässä, on urheilullinen ja yleensä myös perheellinen, Kaikko kuvailee tyypillistä karhuryhmäläistä.hakeudutaan silloin, kun poliisin perustyöstä on jo muutaman vuoden kokemus. Naisia yksikössä ei ole, ja hakijoissakin hyvin vähän. Naiset voivat kuitenkin hakea siinä missä miehetkin.– Se olisi ehkä tutkimisen paikka sinänsä, eikä mulla tuohon ole yksiselitteistä vastausta. Haastatteluissa on tullut ilmi, että moni selkeästi haluaa myös itselleen selvittää, onko heistä johonkin tämän kaltaiseen. Monet näistä tyypeistä on yksilöinä suorituskeskeisiä ja ne haluaa koko ajan suorittaa enemmän ja paremmin, Kaikko miettii.– Filosofia ei kuitenkaan ole, että nämä olisivat jotain itsemurhatehtäviä. Päinvastoin. Siksi niihin pyritään kouluttautumaan ja parantamaan omaa suorituskykyä ja osaamista. Tehdään entistä turvallisemmin, vaikka tehtävät ovat ulkoisesti vaarallisia. Peruspartio joutuu paljon valmistautumattomampana perustehtäville, kuin mitä me täällä niille erityisen vaarallisille, Porola lisää.on tunnettu salaperäisyydestään, vaikkei se Kaikon mukaan aktiivisesti pyrikään salaamaan toimintaansa. Koulutussisällöistä ja taktisesta toiminnasta yksikkö ei puhu, sillä vastustajalle ei haluta antaa ylimääräistä tietoa. Mystisyyteen vaikuttaa se, ettei valmiusyksikkö osallistu juttujen tutkintaan, eikä näin ollen myöskään niiden viestintään muun muassa esitutkintalain mukaan.– Tehtävän luonteeseen kuuluu se, että meidän ei kuulukaan viestiä ulospäin aktiivisesti. Me hoidamme hommat ja that’s it, Kaikko sanoo.Salamyhkäisyyttä luo osaltaan se, että karhuryhmäläiset eivät Porolaa ja Kaikkoa lukuun ottamatta paljasta henkilöllisyyksiään julkisesti. Myös moni muissa tehtävissä palveleva poliisi pitää matalaa profiilia, mutta erityistä tarkkuutta siihen kiinnitetään Karhu-yksikössä.– Siitä ei ole mitään hyötyä, että heidän nimensä ja kasvonsa ovat julkisuudessa. Siitä on päinvastoin hyvin paljon haittaa, Porola sanoo.Alla olevalla videolla ylikomisariot Heikki Porola ja Jari Kaikko pohtivat sitä, miksi Karhu-ryhmään liittyy niin paljon salaperäisyyttä. Porola ja Kaikko ovat yksikön ainoat jäsenet, jotka edustavat julkisuudessa omilla kasvoillaan.sosiaalista mediaa käytetään henkilöiden ”maalittamiseen”. Se tarkoittaa sitä, että rikolliset pyrkivät selvittämään kaiken mahdollisen kohteestaan. Ja siitä voi seurata myös uhkaavia, yksityiselämänkin kannalta hyvinkin pelottavia tilanteita.– Ne, jotka ovat kovien rikollisten kanssa tekemisissä, saattavat joutua kovien uhkien piiriin. Silloin kun tulee jotain alamaailman kavereita, uhka voi olla hyvin peitelty. Kovien rikollisten puolelta, kun niitä tulee, ne on aika todellisia ja piinaavia, Porola kertoo.Esimiehen näkökulmasta anonymiteetti on hyvä säilyttää myös siksi, että paljastunut mies voidaan pahimmillaan joutua siirtämään muihin tehtäviin. Se on kallista puuhaa, kun kyse on erikoiskoulutetusta henkilöstä.Työn salaaminen voi toisinaan mennä niinkin pitkälle, ettei siitä puhuta edes omille perheenjäsenille. Tuoreissa suhteissa asiaa ei heti huudella ja myös perheen pienempiä suojellaan.– Voin omalta kohdalta sanoa, että en mä lapsille kertonut, ennen kuin ne oli ihan aikuisia. Halusin tavallaan säästää, ettei niiden tarvinnut jännittää tai pelätä. Kaikki joilla on lapsia tietävät, että se saattaa alkaa jännittämään, tai tulee ylimääräisiä pelkoja sen takia, että iskä tai äiskä yöllä lähtee, Kaikko kertoo.haluavat osallistuvat aina ensimmäisenä pääsykokeeseen. Siellä testataan fyysistä kyvykkyyttä, mutta suurin painopiste on sillä, mitä ”vasemman ja oikean korvan välisellä pururatavyöhykkeellä on”.– Kaikki muu voidaan opettaa, mutta korvien väliä ei voi asettaa uudelleen. Siellä on ne asetukset, jotka siellä pohjimmiltaan on, Porola kuvailee.Kokeista selvinneet pääsevät karsivalle kurssille. Sieltä loppuun päässeillä alkaa peruskoulutus ja ura Karhu-yksikössä voi alkaa. Vuosittain hakijoita on noin sata ja heistä sisään hyväksytään noin 10 prosenttia.Peruskoulutus opettaa taktista osaamista, viranomaisyhteistyötä ja henkilökohtaisia taitoja. Henkinen kestävyys on oma teemansa. Myös tekninen osaaminen lisääntyy koko ajan, sillä erilaisia teknisiä härveleitä on käytössä jatkuvasti enemmän.Turvallisuuteen suhtaudutaan sataprosenttisella vakavuudella. Yhdessäkään harjoituksessa ei saa tapahtua sen enempää, kuin oikeallakaan tehtävällä.alkaa jo rekrytointivaiheessa. Koska kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski on olemassa, on siihenkin varauduttava. Siitä pitää paitsi olla tietoinen, sen kanssa on osattava myös toimia.– Yksikössä toimiessa pyritään luomaan tietty turvallisuuden ilmapiiri. Tehdään kaikki, mikä on tehtävissä sen eteen, että jos jotain sattuu, niin siitä voi vielä selvitä, Kaikko sanoo.Tyypillinen loukkaantuminen tehtävillä tai harjoituksissa on rinnastettavissa urheiluvammoihin. Välillä vakaviakin loukkaantumisia tapahtuu, sekä harjoituksissa, että oikeilla tehtävillä. Mikkelissä kahden Karhu-ryhmän poliisin henki oli hiuskarvan varassa vuonna 1986.Kuusankoskella Karhu-ryhmän poliisia ammuttiin 2001 ja Heikinlaaksossa 2008. Työtoverin loukkaantuminen tai kuolema onkin yksi pahimmista työhön liittyvistä peloista.– Kollegan kuolema, se on jopa halvaannuttavampi ajatuksena kuin oma loukkaantuminen tai kuolema. Myös isot, pysyviä vammoja aiheuttavat loukkaantumiset ovat halvaannuttavia, joskus sanan mukaisesti, mutta kollegan kuolema ja siihen varautuminen… Se pääkopan harjoittaminen on tarpeellista ilman muuta. Kaikissa tehtävissä ja erityisesti täällä, Porola sanoo.– Kun kollega kuoli Vihdissä, sitä jälkihoitoa käydään pitkään työyhteisössä. Se vaatii oman aikansa ja työstämisensä, Porola jatkaa ja viittaa Vihdin tragediaan, jossa vanhempi konstaapeli sai surmansa piiritystilanteessa vuonna 2016.Myös kaikki muut henkeä uhkaavat tehtävät ovat raskaita. Oli kyse sitten itsestä, työtoverista, sivullisesta tai rosvosta.– Kyllä ne perinteisesti ovat niitä, jos siihen tehtävään liittyy vakavia seuraamuksia tai loukkaantumisia. Oli ne sitten ketä tahansa, loukkaantunut tai kuollut... Ja erityisesti lapset, se on meille kaikille erityisen haastava kohtaamistilanne. Monesti saattaa liittyä vielä se, että on itse ollut paikalla antamassa ensiapua ja vaikka teet parhaasi, se ei silti aina onnistu. Onhan se asia, joka on syytä käsitellä, Kaikko kertoo.tehtävällä tapahtuu mitä tahansa, joka vaatii jälkipuintia, on sitä aina saatavilla. Fyysisten vammojen lisäksi ihon alle saattavat jäädä tilanteet, joissa tehtävä on aiheuttanut jonkin oikeudellisen ongelman. Esimerkiksi Mikkelin panttivankidraaman jälkeen poliisit joutuivat vuosien tutkinta- ja syytekierteeseen, ennen kuin asia saatiin loppuun käsiteltyä.– Oman aseman läpikäynti, oman tulevaisuuden pohdinta ja sen aiheuttama stressi voi aiheuttaa sen, että asiaa on syytä käydä läpi paitsi juridisena neuvontana, myös henkisenä jälkipuintina, Kaikko sanoo.Tarvittaessa käytössä on myös ammattilaisia, joiden apuun voidaan tukeutua. Vaikka keikka olisi mennyt kaikkien mielestä lähes täydellisesti, käydään se silti vähintäänkin taktisessa mielessä läpi ja mietitään, mitä alueita voi edelleen kehittää.valmiusyksikköura kestää noin 10–15 vuotta. Kun ikää alkaa olla yli 40 vuotta, on aika miettiä uusia tehtäviä. Osa hakeutuu suorittamaan esimiestutkintoja, osa jatkaa hälytystehtävillä ja osa erikoistuu joillekin muillekin alueille.– On muitakin erikoistehtäviä, joissa ikä ei ole rajoitteena. Esimiestehtäviä voi olla valmiusyksikön puolella tai muissa erikoistehtävissä. Tutkintatehtävät ovat myös haastavia aina. Ja on sitten joku semmoisen kummallisenkin urapolun valinnut, että on ruvennut poliisiylijohtajaksi, Porola hymyilee viitaten entiseen karhumieheen, poliisiylijohtajaIntensiivisessä työssä hyvällä yhteishengellä on iso merkitys. Erityisesti ryhmissä ihmiset ovat kiintyneitä ja sitoutuneet toisiinsa. Hyvä yhteisö ja yhdessä tekeminen on se, missä piilee koko työn suola.– Tää voi kuulosta vähän nuijalta, mutta onnistuneet tehtävät, porukalla tekeminen, prosessin läpikäyminen tehtävän saannista suunnitteluprosessiin ja onnistuneeseen toteutukseen. Kun se tehdään porukalla, se on henkilökohtaisesti ainakin minulle ylivoimaisesti kaikkein hienointa, Kaikko kiittää.Karhu-yksikköön liittyy mystiikkaa sen vähän julkisuudessa olon vuoksi, herättää se välillä myös keskusteluja. Karhu tekee vuodessa noin 100 keikkaa, joiden kesto on muutamasta tunnista useampaan kuukauteen. Toisinaan valmiusyksikkö nähdään myös paikoissa, joissa ei pitäisi.– Monesti meidät on nähty tehtävillä, joissa me ei olla oltu siellä päinkään. Se on sellainen, joka toistuu jonkun verran, Kaikko kertoo.– Mutta vaikka yksikkö on ollut esillä jollakin epämääräisellä tehtävällä, jossa ei olla oltu, sanoma on ollut positiivinen. Vaikka on salaista verhoa ja nähdään meitä eri paikoissa, se ei ole ollut huono asia, Porola naurahtaa.