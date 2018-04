Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Jos sinulla ei ole mitään kivaa sanottavaa, sano se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Välittömän mukavuuden hakeminen vaikenemalla käy pidemmän päälle kalliiksi.

Johtaja ei ota vastuuta, ahdistelijasta puhumattakaan. Loukattu osapuoli jää yksin. Pahimmillaan koko yhteisö vaikenee siitä, mistä pitäisi ehdottomasti puhua.Miksi näin käy? Miksei karmaisevaan käytökseen työpaikoilla tai muissa yhteisöissä puututa?Usein haluttomuus puuttua ongelmiin johtuu vääränlaisesta empatiasta. Kasvojen menettäminen on yksi tuskallisimmista tunnetiloista. Siksi emme halua nolata toisia, ja toisaalta haluamme itse välttyä hankalan tyypin maineelta.Ikävä kyllä välittömän mukavuuden hakeminen vaikenemalla käy pidemmän päälle inhimillisesti todella kalliiksi.Nyt vellovien tapausten yhteydessä on piipitetty siitä, että häpeärangaistuksista on kasvanut kohtuuttomia. Jos todella olemme huolissamme valta-asemaansa hyväksikäyttäneiden ihmisten maineesta, meidän tulisi ryhdistäytyä varhaisessa puuttumisessa.Jos huonoon käytökseen ei tartuta, ihminen ei saa mahdollisuutta muuttua. Kaikki eivät tietenkään ota palautteesta opikseen, mutta tästä riskistä huolimatta törkyilijällekin olisi annettava reilu tilaisuus korjata käytöstään, ehkäpä jo ennen suoraa lähetystä Jussi-gaalan lavalta.Brutaalista, mutta historiallisia tuloksia tuottaneesta johtamistavastaan tunnettu Steve Jobs sanoi, että tärkein palvelus, minkä lahjakkaalle työntekijälle voi tehdä, on huomauttaa hänen virheistään. ”Tee se selvästi ja perustellen saattaaksesi heidät takaisin polulle”, Jobs sanoi.Tähän voisi vielä lisätä erään tuntemani eläinkouluttajan tokaisun, jonka mukaan eläintä pitää ojentaa ei-toivotusta käyttäytymisestä välittömästi, riittävällä voimakkuudella ja selkeästi niin, että sille annetaan reilu mahdollisuus ymmärtää syy-seuraussuhde ja signaali välttää samaa käyttäytymistä tulevaisuudessa.Syyttävä sormi on perustellusti helpointa osoittaa johtajien suuntaan, mutta myrkyttynyt kulttuuri rakentuu myös suostumiselle ja sen selittämiselle: kyllä aikuisten ihmisten pitää osata keskenään selvittää välinsä. Tämä on johdon asia. Ainahan sitä voi mennä muualle hommiin. On tässä nyt omissakin ongelmissakin miettimistä.Aikuisena on kuitenkin välillä kannettava vastuu siitäkin, mistä ei ole vastuussa. Oltava se, joka avaa suunsa, vaikka ei yhtään huvittaisi.Ja unohdettava se umpivaarallinen kultaisen käytöksen teesi, jossa julistetaan että jos sinulla ei ole mitään mukavaa sanottavaa, niin älä sano mitään.Sillä asia on juuri päinvastoin: jos sinulla ei ole mitään kivaa sanottavaa, Herran tähden sano se.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja