Etsintäkuulutettu mies kaahasi poliisia karkuun Salossa – teki harjanteella liikkeen, joka olisi voinut päättyä tragediaan

Kotimaa

Etsintäkuulutettu mies kaahasi poliisia karkuun Salossa – teki harjanteella liikkeen, joka olisi voinut päätty

Keskiviikkona kello 17 Salon keskustan alueella poliisi yritti pysäyttää henkilöautoa, jonka kuljettajan epäiltiin olevan ajokiellossa, poliisi kertoo tiedotteessaan.Havaittuaan poliisipartion, kuljettaja ei suinkaan yrittänyt pysähtyä, vaan henkilöauton kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti karistaa poliisin kintereiltään. Salon keskustassa poliisia paenneen henkilöauton nopeus oli enimmillään 90 kilometriä tunnissa alueella, jossa suurin sallittu nopeus on joko 30 tai 40 kilometriä tunnissa.Henkilöauto ohitti harjanteella samaan suuntaan ajavan ajoneuvon, vaikka näkyvyyttä eteenpäin ei ollut lainkaan. Henkilöauto tavoitettiin Sairaalatien parkkipaikalta, ja autoa kuljettanut vuonna 1998 syntynyt salolaismies otettiin kiinni. Kuljettaja on ajokiellossa, hänellä 18 aikaisempaa kortitta-ajoa.Kuljettajalla on voimassa myös kahdeksan etsintäkuulutusta, joissa miehen epäillään syyllistyneen erilaisiin rikoksiin.Poliisin mukaan päättömällä ajollaan kuljettaja vaaransi vakavasti muiden tienkäyttäjien terveyttä ja henkeä.Kuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta.