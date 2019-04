Kotimaa

Muistatko, mitä tapahtui Jeesuksen viimeisinä päivinä? Katso täältä kertaus piinaviikon tapahtumista

Silloin päivä alkoi auringonlaskusta. Se on yksi syy siihen, että pelkän Raamatun tekstin perusteella ei ole ihan helppoa pysyä kärryillä Jeesuksen viimeisistä päivistä Jerusalemissa. Kiirastorstain tapahtumat siis käynnistyvät illasta eivätkä nykyisenkaltaisesta aamusta.



– Kronologia on jälkikäteinen; tosiasiassa päiviä ei tiedetä, sanoo teologian tohtori ja dosentti Matti Myllykoskihttps://www.is.fi/haku/?query=matti+myllykoski.



Tarina on kerrottu näin synoptisissa evankeliumeissa eli Markuksen, Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa.



– Johanneksella kronologia on erilainen. Siinä ei nautita pääsiäisateriaa vaan tavallinen ateria.



Mitä sitten Jeesuksen viimeisistä päivistä oikeasti tiedetään?



Jerusalem oli 50 000–100 000 ihmisen kaupunki, jonne kokoontui aina pääsiäisenä valtavasti väkeä pitkien matkojen takaa. Yhteiskunnalliset erot olivat suuria.



– Jeesus oli juutalainen profeetta, joka julisti Jumalan valtakunnan pikaista tulemista. Hän sai Galileassa seuraajikseen tavallisia juutalaisia miehiä ja naisia. He vakuuttuivat karismaattisen profeetan sanomasta ja tempautuivat mukaan.



Sitten Jeesus saapuu Jerusalemiin. Myllykoski arvelee, että jo hyvissä ajoin ennen pääsiäistä.



– Luulisin, että ensimmäistä kertaa elämässään. Hänet bongataan temppelissä, jossa hän häiriköi, järjestää pienen välikohtauksen ja livahtaa tiehensä. Eri yhteyksissä pannaan merkille, että tuo mies on vaarallinen.



Temppeli oli tärkeä paikka, ja välikohtauksessa oli Myllykosken mielestä ”vakava sosiaalikriittinen ulottuvuus”.



– Useimmat tutkijat pitävät sitä autenttisena kuvauksena.



Ylin temppelipapisto ja Jerusalemin yläluokka hermostuvat tulokkaan radikaaleista opeista.



Jeesus napataan kiinni ja viedään Pilatuksen eteen.



– Pilatus tuomitsee hänet vähän toisista lähtökohdista kuin evankeliumin kirjoituksissa, ihan poliittisista lähtökohdista.



Ristissä lukee INRI, lyhennys sanoista Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas.



– Roomalaisilla oli kyyninen suhde juutalaisen kansan messiaaniseen toiveikkuuteen ja rähinöintiin.



Pääsiäisenä pelättiin levottomuuksia pyhiinvaeltajien täyttämässä kaupungissa, ja siksi siellä oli paljon sotilaita.



Kuoleman jälkeen alkavat keskustelut hautaamisesta ja ylösnousemuksesta.



Pitkäperjantai oli ongelma, sillä juutalaisen tavan mukaan ruumis piti haudata ennen kuin aurinko ehti laskea sen yli.



– Evankeliumien kirjoittajilla oli taistelemista sen kanssa, että aikataulu saadaan niin tiukaksi, että tässä noudatetaan Mooseksen lakia, Myllykoski sanoo.



Evankeliumien mukaan Jeesus kuolee ristillä hyvin nopeasti. Todellisuudessa ristikuolemaan saattoi mennä kokonainen vuorokausi tai pidempäänkin.



– 20 vuotta sitten ehdotin, että Jeesus olisi saatettu panna joukkohautaan, mistä nousi meteli. Sehän olisi sinänsä aivan kunniallinen hautaus.



Evankeliumien mukaan Jeesus on haudassa pienen päättyvän osan perjantaita ja lauantain, sapatin, jolloin haudalle ei voida mennä. Sunnuntaina naiset voivat mennä turvallisesti haudalle vasta kun on valoisaa.



– Siinä on tietty logiikka, mutta myös tiettyjä ongelmia.





Piinaviikko

Palmusunnuntai



1. Jeesus saapuu Jerusalemiin. Sitä ennen hän lähettää opetuslapsensa hakemaan kaupungista aasin, jolla ratsastaa sisään todennäköisesti eteläisestä portista läheltä Siiloan porttia. Ihmisten kerrotaan huutavan hänelle Hoosianna, mikä merkitsee kirjaimellisesti ”Oi auta” mutta jota saatettiin käyttää myös tervehdyksenä.



Jeesus opettaa kaupungissa mutta palaa yöksi Betaniaan kaupungin muurin ulkopuolelle.







Maanantai



2. Jeesus palaa kaupunkiin temppelin portin kautta. Temppelin pylväskäytävässä Jeesus suuttuu rahanvaihtajille ja kaataa näiden pöytiä. Jeesus palaa yöksi Betaniaan.







Tiistai



3. Jeesus palaa temppeliin väittelemään pappien ja oppineiden kanssa. Ylipapit Kaifas ja vaikutusvaltainen appensa, entinen ylipappi Hannas päättävät, että Jeesuksesta on päästävä eroon.







Keskiviikko



4. Jeesuksen opetuslapsi Juudas Iskariot tulee pappien puheille ja suostuu kavaltajaksi 30 hopearahasta.







Kiirastorstai



5. Jeesus ja opetuslapset viettävät pääsiäistä: ”viimeinen ehtoollinen”. Jeesus tietää, että Juudas Iskariot on kavaltanut hänet, mutta ei luovu suunnitelmastaan siirtyä yöksi Getsemanen puutarhaan. Getsemanen puutarhassa Juudaksen paikalle johdattamat sotilaat ja temppelin vartijat tulevat vangitsemaan Jeesuksen. Pietari sivaltaa ylipapin korvan irti miekalla, mutta Jeesus kehottaa opetuslapsia rauhoittumaan.







Pitkäperjantai



6. Jeesus viedään ylipappi Hannaksen palatsiin. Pietari odottaa sen pihalla ja kieltää Jeesuksen kolmasti, kun häneltä kysytään, onko hän yksi opetuslapsista. Pappien suuri neuvosto kutsutaan kokoon jo aamuyöstä. Se toteaa Jeesuksen herjanneen Jumalaa. Aamulla hänet viedään kuningas Herodeksen palatsin luokse pystytetylle korokkeelle, jossa roomalainen maaherra Pontius Pilatus odottaa. Pilatus antaa kansanjoukon päättää, vapautetaanko pahantekijä Barabbas vai Jeesus. Kansa valitsee Barabbasin.



7. Jeesus viedään Golgatan mäelle ristiinnaulittavaksi. Häntä ruoskitaan ja hän joutuu kantamaan oman ristinsä poikkipuuta. Hän kärsii ja kuolee ja lausuu viimeisinä sanoinaan: ”Se on täytetty”.



8. Jeesuksen varakas ja vaikutusvaltainen kannattaja Joosef Arimatialainen saa Pilatukselta luvan viedä Jeesuksen kalliohautaan aivan Golgatan lähelle.







Sunnuntai



9. Aamulla joukko Jeesuksen seuraajiin kuuluvia naisia menee haudalle. He huomaavat, että haudan suulla ollut kivi on pyöritetty pois ja hauta on tyhjä. Kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa ilmestyy ja kertoo, että Jeesus on noussut kuolleista.







Maanantai



10. Kaksi opetuslasta on matkalla Emmaukseen Jerusalemin lähelle. Heidän seuraansa liittyy muukalainen, jonka kanssa he keskustelevat. Perillä muukalainen murtaa leivän, ja opetuslapset tajuavat hänet Jeesukseksi.



Pyhän haudan kirkon sisään kerrotaan mahtuvan sekä Golgatan kukkula että Jeesuksen hautana pidetyt paikat. Paikalla on ollut kirkko 300-luvulta lähtien, mutta se on tuhottu ainakin kahdesti. Nykyisen rakennuksen alkumuoto on 1000-luvulta.





Artikkeli on julkaistu alun perin vuonna 2018.