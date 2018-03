Eduskunta vetäytyi istuntotauolle – kansanedustajakaksikko lähti pyhiinvaellukselle: ”Yritämme tulla paremmiksi ihmisiksi”

Kotimaa

Eduskunta vetäytyi istuntotauolle – kansanedustajakaksikko lähti pyhiinvaellukselle: ”Yritämme tulla paremmiks

Kansanedustajat ovat aina töissä. Eduskunnassa ei ole kansanedustajille tällä viikolla ohjattua toimintaa.Eduskunta on viikon istuntotauolla, edellinen istunto oli viime viikon torstaina ja seuraavan kerran kansanedustajat kokoontuvat Arkadianmäelle pääsiäisen jälkeen tiistaina.Kukin kansanedustaja voi käyttää työpäivänsä ja eduskunnan 4,5 kuukauden lomakaudet https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005617945.html haluamallaan tavalla.Kansanedustajat Juhana Vartiainen https://www.is.fi/haku/?query=juhana+vartiainen (kok) ja Antero Vartia https://www.is.fi/haku/?query=antero+vartia (vihr) ovat lähteneet yhdessä vuoristovaellukselle Etelä-Ranskaan ja Pohjois-Espanjaan.Vartia twiittasi eilen, että veli Juhanalla ja veli Anterolla on edessä viikko katumusta ja hiljentymistä kohti Compostelaa.Vartiainen uudelleentwiittasi Vartian twiitin, kertoi sateen jo koetelleen, ja kaksikon olinpaikaksi Pibracin kaupungin Etelä-Ranskassa.Kaksikko on Vartian twiittien perusteella jatkanut vaellustaan tänään.Kansanedustajat olivat vastikään seitsemän viikon istuntotauolla, joululomalla. Joululoma alkoi ennen joulua ja jatkui viikolle 5. Tosin kansanedustajat kävivät istuntotauollaan Eduskunnassa helmikuun 1. päivänä presidentin virkaanastujaisissa.Seitsemän viikon joulutauon jälkeen kansanedustajat olivat seitsemän viikkoa Arkadianmäellä, ja tämän työputken jälkeen eduskunta hiljentyi taas viikon pääsiäistauolle.IS tavoitti vaeltamassa olleen, ja hengästyneeltä kuulostaneen Vartiaisen.– Olemme vaeltamassa jalat savessa. Yritämme tulla paremmiksi ihmisiksi ja miettiä, miten voimme hyödyttää Suomea, Vartiainen kertoi vaelluksestaan Vartian kanssa.

Istuntotauko tuli nyt sopivaan kohtaan?

– No, se on pääsiäisen ympärillä. Ihan on takki tyhjänä. On ollut erittäin pitkiä päiviä, kun täytyy lukea uutta lainsäädäntöä. Kovasti ollaan hiljentymisen tarpeessa.

Joulutauko oli seitsemän viikkoa ja sen jälkeen oli seitsemän viikkoa töitä. Nyt on taas tauon paikka?

– Mikä oli varsinaisesti kysymys?

Eli tuollaisen urakan jälkeen on hyvä syy lähteä rasittamaan itseään Etelä-Ranskaan ja Pohjois-Espanjaan?

– Ainakin se tekee hyvää. Ei istuntotauko ole lomaa. En ole pariinkymmeneen vuoteen ollut töissä, jossa olisi näin alhainen tuntipalkka. Esimerkiksi nyt kuuntelen sinua, enkä voi miettiä Suomen uudistamista. Tämä on ainoa työ, jossa ei olla lomalla ikinä.

Siis nyt siellä edustajakollegan kanssa vaellellessa mietitte Suomen asioita?

– Itse asiassa aika paljon mietitään. Kyllä, Suomella on isoja ongelmia ja niihin on hyvä miettiä ratkaisuja.

Olette siis Vartian kanssa vaeltamassa ja pohtimassa Suomen kysymyksiä?