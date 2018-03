Kotimaa

Käänne hovioikeudessa: Mies myönsi sytyttäneensä talon palamaan – vaimo ja neljä lasta ehtivät pakoon

Lapsiperheen asuttaman omakotitalon lokakuussa 2016 Viitasaarella tuhoisasti sytyttänyt mies on tuomittu Vaasan hovioikeudessa kolmeksi vuodeksi vankeuteen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy