Kotimaa

Bisquitin kolumni: Asian vierestä kuultuna

: Olen pahoillani, jos olen jotain loukannut, ja pyydän sitä anteeksi.: Suora siteeraus. Olet muun muassa puhunut ihmisistä seuraavalla tavalla: ”Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt!” Tahdotko kommentoida?: Olen tietysti pahoillani, jos nuo vertauskuvallisiksi tarkoitetut sanani on ymmärretty väärin, ja pyydän sitä anteeksi.Ja yhtä vertauskuvallisestiko jatkoit uhkailemalla helvetillä ja kadotustuomiolla?Kuten sanoin, olen pahoillani, jos minut on ymmärretty väärin, ja pyydän sitä anteeksi.Ehkä sekin on hyvä sanoa tässä ääneen, ettei tämä ole tietenkään mikään oikeuslaitos tai tuomioistuin, vaan nyt on välttämätöntä puhua yhdessä siitä, missä nämä käyttäytymisen rajat menevät.No minä olen tietysti kaikesta järkyttävän pahoillani ja pyydän anteeksi.Monet ovat nimittäin kokeneet toimintasi valta-asemassasi hyvin manipuloivaksi.En tietenkään halua vähätellä heidän tuntojaan, mutta jos he ovat näin kokeneet, pyydän sitä vilpittömästi anteeksi.Moni todistaja on kertonut myös yhtäpitävästi, miten olet tieten tahtoen vienyt heidät tilanteisiin, joissa heidän henkensä ja terveytensä on vaarantanut. Mitä sinä vastaat?Olen pahoillani, jos he ovat kokeneet sellaista, ja pyydän sitä anteeksi.On muun muassa lähdetty järvelle veneellä, joka myrskyn äkkiä noustessa uhkaa peittyä aaltoihin, mutta sinä vain jatkat uniasi.Kerran todella pääsi sattumaan näin eräällä oppilasretkellä, mitä pahoittelen syvästi ja pyydän anteeksi. Mutta kaikkihan päättyi kuitenkin hyvin.Niin onneksi sillä kertaa. Mutta kaikista kuulemistani kertomuksista – tuo äskeinen ei suinkaan ollut ainoa – en voi olla kysymättä, koetko jollakin tavalla olevasi, kuinka sen sanoisin, muiden yläpuolella, ikään kuin yli-ihminen.Yli-ihminen? En todellakaan, ja jos joku on näin kokenut, niin pyydän anteeksi.Monet todistajat ovat kuitenkin valittaneet häiriköinnistäsi. Muun muassa on kerrottu, että olit jo näsäviisaana pikkuvanhana kaksitoistavuotiaana karannut päiväkausiksi huolestuneilta vanhemmiltasi, jotka löysivät sinut vihdoin paikallisesta temppelistä saivartelemasta ja aikuisia vaivaamasta.Nyt ymmärrän, tuolloinen käytökseni oli ajattelematonta, mitä pyydän anteeksi.: Niin tuli vain mieleeni, että Erkki Tuomiojakin sentään malttoi jaksaa kuusitoistavuotiaaksi ennen kuin meni Tuplaan ja kuittiin viisastelemaan.Pyydän myös sitä vielä kerran anteeksi.Se on hienoa ja tuli varmasti tarpeeseen. Ja kuten sanottu, tämä ei ole mikään raastupa tai ylipappien neuvosto, joten toivotaan, että jatko sujuu kohdallasi onnekkaimmissa merkeissä.- - - - -Kyseessä on litterointi Ylen ajankohtaisohjelmasta Jeesus A-studiossa. Haastattelijana Kirsi Heikel. Teksti on osa kirjoittajan projektia Vastuullista pakinointia arjessa.