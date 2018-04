Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Eroon eriarvoisuudesta?

Seuraavallakaan hallituksella ei ole varaa heittää Juho Saaren raportilla vesilintua

Se johtaa kysymykseen, olisiko Juha Sipilän (kesk) kolmen puolueen hallituksen pitänyt suojautua omalta politiikaltaan.Itse aiheutettujen ongelmien korjaaminen helpottuu, jos tunnustetaan oma osallisuus niiden synnyssä. Sipilän hallitus on kyllä osoittanut suurta lahjakkuutta omien päätöstensä perumisessa. Tosin perumisvimma ilmentää enemmän asioiden huonoa valmistelua kuin hallituksen kykyä katua tekemiään tyhmyyksiä.Viime päivät on keskusteltu vilkkaasti professori Juho Saaren työryhmän ehdotuksista eriarvoisuuden vähentämiseksi. Raportti oli pääministeri Juha Sipilän tilaama, ja niinpä Sipilä toivoi paperia vastaanottaessaan kaikkien tulevien päätösten pohjautuvan Saaren johdolla tehtyyn työhön.Nykyinen hallitus on vallassa vain ensi vuoden eduskuntavaaleihin saakka eikä ehdi toteuttaa kuin osan Saaren ryhmän suosituksista. Jatko riippuu seuraavasta, poliittiselta pohjaltaan vielä tietymättömästä hallituksesta, jolla ei kuitenkaan liene varaa heittää Saaren raportilla vesilintua.Saaren joukkueen työn ansio on, että eriarvoisuudella osoitetaan olevan muitakin kuin aineellisia syitä.Myös huonoksi jäävä koulutus ja syrjäytyneiden äänestämättömyytenä ilmenevä poliittinen apatia vähentävät yhteiskunnan yhteisyyttä, jonka kai pitäisi olla hyvinvointivaltion yksi keskeinen tunnus. Kaikkien pitäisi pysyä menossa mukana.Työryhmä ehdottaa useiden Kelan maksamien tukien niputtamista yhdeksi tueksi. Tällainen järkeistys olisi perusteltua, jos samalla huolehdittaisiin siitä, ettei työtilaisuuksia torjuttaisi työn ”kannattamattomuuteen” vedoten.Kyseessä olisi suurimuotoinen perusturvauudistus. Sitä ei pidä sekoittaa kiisteltyyn perustuloon, josta on meneillään oma, vaatimaton kokeilunsa. Saaren ryhmän työssä on kyse vastikkeellisen, syyperusteisen tukiviidakon perkaamisesta, kun taas kiistelty perustulo maksettaisiin ikään kuin aikuisten lapsilisänä kaikille.Ehdotettu perusturvauudistus ei lisäisi kustannuksia. Kustannusneutraalisuus on kirvoittanut vasemmisto-oppositiosta väitteen, ettei eriarvoisuutta voida vähentää siirtämällä etuuksia yhdeltä köyhältä toiselle köyhälle. Köyhistä Sipilän hallitus irvileukojen mukaan kyllä pitää, koska se on tehnyt heitä lisää.Kukaan ei toivo yhteiskunnan rahankäytön lisäämistä rahankäytön lisäämisen vuoksi, mutta dogmaattinen kieltäytyminen kustannusten kasvusta voi myös vesittää remontin. Halpa suutari voi tehdä kalliita virheitä.Kustannusneutraalisuusvaatimukseen kaatui myös Matti Vanhasen (kesk) toisen hallituksen asettaman Sata-komitean työ. Kovalla kohinalla aloittaneen komitean piti mullistaa suomalaisten sosiaaliturva sen tasoa parantaen, mutta kuvio osoittautui mahdottomaksi, kun työn toisena lähtökohtana oli, ettei sosiaalibudjetti saa kasvaa.Perusturvan taso on Suomessa matalahko, vaikka jotkut väittävät sitä niin korkeaksi, että se muka olisi työnteon este.Jos nettopalkan ja etuuksien summan ero jää pieneksi, sen voidaan tulkita myös osoittavan, miten pieniä palkkoja osalle meistä maksetaan.Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.