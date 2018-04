Kotimaa

Kun vaimo kuoli, Armas Lähdes, 92, jäi aivan yksin – sitten elämään asteli korvaamaton ystävä

Talvet on tällaisia hiljaisia, kun mihinkään ei pääse. Aika kuluu lukemalla ja ristisanoja tehden.

Armaksesta on tullut minulle ja pojille ystävä, jota voisi jopa tituleerata varapaapaksi.