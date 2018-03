Kotimaa

Karhujen määrä on kasvussa – lisääntyneet etenkin Kaakkois-Suomessa

Karhujen kokonaismääräksi laskettiin 2 130–2 260 yksilöä ennen metsästyskautta.Karhukanta on kasvanut lähinnä Kaakkois-Suomen riistakeskuksen alueella. Muualla muutokset ovat paikallisia ja vähäisempiä.Vuonna 2017 arvioidaan Suomessa olleen 201–232 erillistä karhupentuetta. Tämä on seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.Viiden viimeisen vuoden aikana karhujen pentuehavaintojen määrä on lisääntynyt yli 50 prosenttia. Niissä on havaittu vähintään yksi aikuinen karhu ja vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu.Luonnonvarakeskus tuottaa riista- ja kalakantojen säätelyn edellyttämät kanta-arviot, ennusteet kantojen tilasta sekä alueellisen ja ajallisen säätelyn edellyttämät saalistilastot.