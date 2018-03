Kotimaa

Rajavartiolaitos varoittaa salakavalasta vaarasta kevätjäillä

Rajavartiolaitos muistuttaa tiistaina julkaistussa tiedotteessa, että tuleville pääsiäispyhille on ennustettu hyvää ulkoilusäätä. Hyvä sää ja heikko jää on varsin vaarallinen yhdistelmä, etenkin nyt, kun jäällä on totuttu kuluneen talven aikana liikkumaan.Rajavartiolaitoksen mukaan pakkasen heiketessä on syytä kiinnittää erityistä varovaisuutta jäällä liikkumiseen. Vaikka viime viikkoina on ollut koviakin pakkasia, koko Suomenlahden jääpeite on salakavalan petollinen. Jään vahvuus elää koko ajan ja heikkenee äkillisesti. Lisäksi keskipäivän aurinko heikentää keväällä jäätä päivittäin.Jään kantavuuteen vaikuttaa monet eri tekijät, kuten aurinko, tuuli ja virtaukset. Esimerkiksi Suomenlahdella pohjoistuuli lohkaisee jäästä paloja irti, suuriksikin lautoiksi, mikä voi aiheuttaa yllättäen syntyviä laajoja avovesialueita. Muutokset jääpeitteessä tapahtuvat hyvinkin nopeasti. Siinä missä jää aamulla yöpakkasten jälkeen vielä kantaa hyvin, saattaa se iltapäivällä pettää alta auringon lämmön vaikutuksesta.Rajavartiolaitos muistuttaa myös, että laivaväylien lähialueilla liikkumiseen liittyy riskejä. Alusten peräaaltojen vaikutukset voivat ulottua jopa sadan metrin päähän laivaväylästä. Jään alla kulkeva aalto heikentää ja siirtelee jäätä – jopa nostelee sitä. Kun jään päällä on lunta, ei voi koskaan tietää mitä lumen alla on, ja kestääkö jää varmasti.Rajavartijolaitos kehottaa jäällelähtijöitä kertomaan jollekin, minne on menossa sekä välttämään liikkumista yksin. Vahingon sattuessa on useimmiten kiire. Mitä kylmempi vuodenaika, sitä kriittisempää on, että pelastustoimet saadaan heti keskitettyä oikealle alueelle.Jäälle lähtiessä tulee varustautua tarvittavin turvavarustein. Ota mukaasi ainakin jäänaskalit, pilli ja metallipäinen sauva, millä voit kokeilla jään kestävyyttä. Kännykkä on syytä pakata vesitiiviiseen suojapussiin.