Kotimaa

Turun keskustassa käynnissä kadonneen vanhuksen etsinnät 27.3. 17:18

Kadonnut henkilö Turun keskustasta etsitään muistisairasta 81 -vuotiasta naista, joka katosi seurueestaan pääkirjastossa klo 16 aikaan.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan kadonnut on pukeutunut vihertävään kevytuntuvatakkiin ja mustiin housuihin. Hänellä on mahdollisesti baskeri päässään. Hän on harmaahiuksinen ja noin 170 senttiä pitkä.



Etsittävään liittyvät havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.