Kotimaa

Venäjän Suomen suurlähettiläs oli eilen ulkoministeriön puhuttelussa – karkotettava diplomaatti valittu

Yllä olevalla videolla tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä perustelevat venäläisdiplomaatin karkotusta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy