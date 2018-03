Reijo Ruokasen kolumni: Ei kannata itkeä, jos tahallaan lyö vasaralla sormeensa

Kotimaa

Ei kannata itkeä, jos tahallaan lyö vasaralla sormeensa

Ei se niin mene. Itse aiheutetulle kärsimykselle on vain yksi syypää.Helsingin Sanomat kertoi 24.3. siitä, että moni terveydenhuoltoalan ammattilainen on järkyttynyt saamastaan kohtelusta. Kun hoitaja ei ole ottanut influenssarokotetta, hänen määräaikaista työsuhdettaan ei ole jatkettu. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005616322.htmlMaaliskuun alussa astui voimaan laki, joka velvoittaa osan hoitohenkilökunnasta hankkimaan rokotukset influenssaa, tuhka-, vesi- ja vihurirokkoja, sikotautia, hinkuyskää ja B-hepatiittia vastaan. Rokotukset ovat pakollisia niille, jotka tekevät töitä esimerkiksi imeväisten, vanhusten, raskaana olevien tai sellaisten potilaiden kanssa, joiden oma immuunipuolustus on heikentynyt. Tavoitteena on estää tautien leviäminen hoitohenkilökunnan välityksellä. Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehy suosittelee rokotuksen ottamista.Laki ei edellytä influenssarokotusta esimerkiksi palvelutalossa tai kotihoidossa työskenteleviltä. Silti työnantajat ovat HS:n haastattelemien hoitajien mukaan painostaneet rokotuksen ottamiseen. Vakituisia ei irtisanota vaan heille etsitään mahdollisuuksien mukaan muita töitä. Määräaikaisilta saattavat hommat loppua.HS:n haastattelemat hoitajat eivät juuri perustele sitä, miksi he eivät halua ottaa influenssarokotetta. Esille nousee se, että kaikille rokote ei ole antanut immuniteettia.”Kukaan meistä ei ole rokotusvastainen”, he korostavat.Hyvä. Ottakaa sitten se influenssarokote.Olkaa terveydenhuollon ammattilaisia. Näyttäkää esimerkillänne, että uskotte sairauksien ehkäisyyn, lääketieteeseen ja tutkimukseen. Jos ette usko, vaihtakaa alaa.On totta, että pikaisesti kehitetty sikainfluenssarokote Pandemrix lisäsi riskiä geneettisesti alttiilla ihmisillä riskiä sairastua narkolepsiaan.Suomessa käytössä olevista influenssarokotteista ei ole havaittu samoja haittoja. Influenssa aiheuttaa satoja kuolemia vuosittain.Kaikenlaisen höpsismin levittäjiä piisaa, mutta terveydenhuollon ammattilaisten levittämänä erilaiset sadut ja huuhaat saavat hurjasti lisää uskottavuutta.Meillä on jo alueita, joilla tuhkarokon rokotuskattavuus on niin alhainen, että epidemiariski on todellinen.Ei kannata syyttää maailmaa, jos sairaanhoitaja kieltäytyy rokotteesta vailla kunnon perusteluita eikä uusia hommia meinaa löytyä.Fiksu työnantaja palkkaa sellaista väkeä, joka uskoo siihen, mitä tekee. Terveydenhuoltoalalla fiksu työnantaja ei palkkaa hoitajaa, joka ei usko lääketieteeseen.Jokainen valitsee itse.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.