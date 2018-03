Kotimaa

EK ja SAK patistavat hallitukselta päätöksiä liikenneverkosta: Rail Baltica Suomelle tärkein infrahanke

Rail Baltica on työmarkkinajärjestöjen mukaan Suomelle tärkein infrahanke.

Työmarkkinajärjestöt EK ja SAK patistavat hallitusta tekemään päätöksen liikenteen runkoverkosta. Järjestöjen kannanoton mukaan Suomen liikennestrategiasta puuttuu tärkeä kulmakivi eli valtakunnallinen linjaus siitä, mitkä ovat tärkeimmät tie- ja ratayhteydet ja miten niihin sitoudutaan panostamaan.EK:n ja SAK:n mukaan runkoverkkopäätös mahdollistaisi investointien pitkäjänteisen suunnittelun yli vaalikausien, mikä lisäisi ennakoitavuutta ja tekisi Suomesta houkuttelevamman investointikohteen.Järjestöt katsovat, että tärkeimpien teiden ja ratojen riittävään palvelutasoon olisi tärkeää sitoutua lakisääteisesti. Jotta se olisi taloudellisesti mahdollista, runkoväylät olisi priorisoitava riittävän tiukasti.Kriteereinä eri väylien priorisoinnissa tulisi käyttää kansantaloudellista kokonaishyötyä, etenkin eri reiteillä kulkevan lastin arvoa. Tässä korostuvat tiestön fyysisten perusrakenteiden sijaan liikennereittien sujuvuus ja ennakoitavuus.– Ei riitä, että sillat kestävät rekkojen painot, vaan tuotteiden on liikuttava täsmällisesti vientisatamaan tai vähittäismyyntiin asti, järjestöjen tiedotteessa sanotaan.Järjestöjen mukaan tärkeimmillä maanteillä tarvitaan yhtenäistä henkilöliikenteen sadan kilometrin tuntinopeustasoa.Runkoverkkopäätös lisäisi EK:n ja SAK:n mielestä myös mahdollisuuksia vaikuttaa EU-päätöksiin ja saada EU-rahoitusta. Järjestöt korostavat etenkin Rail Baltica -hanketta, joka niiden mukaan on merkittävin kansainvälinen infrahanke Suomen viennille ja matkailulle.Rail Baltican toteutuminen antaisi Suomelle mahdollisuuden tuoda päärata ja Pohjanmaan rata EU-rahoituksen piiriin. Lisäksi rata parantaisi Suomen logistista asemaa, joka on nyt hyvin riippuvainen merikuljetuksista. Rail Balticaan kytkeytyy myös Tallinna-tunnelin toteuttaminen.