Kotimaa

Lue kaikki tiedotustilaisuudesta: Suomi karkottaa venäläisen diplomaatin

Päätapahtumat Kyse suhteellisuudesta Yhden karkotettavan kohdalla kyse on suhteellisuudesta, karkotettava ratkeaa pian. Vuoropuhelu Venäjän kanssa jatkuu karkotuksesta huolimatta. Ilta-Sanomat Sipilä: Annetaan jokaisen maan kertoa oma kantansa Sipilän mukaan Suomi kuului Eurooppa-neuvostossa ensin niiden 10 maan joukkoon, jotka ryhtyivät harkitsemaan karkotusta. Sipilä korosti, että annetaan jokaisen maan kertoa oma kantansa. Ilta-Sanomat Juha Sipilä: Lähes 20 maata on mukana tässä toimessa Presidentti Sauli Niinistö toivoi, että vuoropuhelu Venäjän kanssa jatkuu karkotuksesta huolimatta. Toivottavasti suhteet lännen ja Venäjän kanssa paranevat jatkossa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) korosti, että jokainen maa halusi harkinta-aikaa. Eurooppa-neuvostossa asiasta keskusteltiin. - Viikonlopun kanssa on keskusteltu kollegojen kanssa. Lähes 20 maata on mukana tässä toimessa, Sipilä sanoi. - Tehtiin perusteltu harkinta. Ei ole kyseessä helppo päätös. Suomi ei yleensä julkista karkotuksia, Sipilä kertoi. Ilta-Sanomat Diplomaatin nimi selviää myöhemmin Niinistöltä kysyttiin, kuka karkotettava diplomaatti on ja mikä hänen asemansa on? Niinistön mukaan asia ratkeaa myöhemmin. Ilta-Sanomat Keskusteluja Saksan Angela Merkelin kanssa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korostaa käyneensä keskusteluja Saksan Angela Merkelin kanssa. - Ratkaisu oli poliittisluonteinen, Niinistö sanoi. Ilta-Sanomat Niinistö: Suomi mukana EU-maiden kanssa - vuoropuhelu jatkuu Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korostaa, että vuoropuhelu Venäjän suuntaan jatkuu. - Ratkaisu oli, että Suomi on EU-maiden linjassa mukana Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan 14 EU-maata on päättänyt karkottaa venäläisdiplomaatteja. Niinistön mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin kiistää kaiken osallisuutensa tapahtumiin ja ilmoittaa vastaavansa diplomaattien karkotuksiin. Ilta-Sanomat Tiedotustilaisuuden uskotaan alkavan näillä hetkillä Tiedotustilaisuuden uskotaan alkavan näillä hetkillä Paikalla ovat tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä (kesk). Ilta-Sanomat Ranska on karkottamassa neljä diplomaattia, Tanska kaksi ja Saksa neljä venäläisdiplomaattia Suomen toimenpide suoritetaan samanaikaisesti muiden Euroopan unionin jäsenmaiden vastaavien toimien kanssa. Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin Ranska on karkottamassa neljä diplomaattia, Tanska kaksi ja Saksa neljä venäläisdiplomaattia. Myös muun muassa Liettua, Puola ja Ukraina ovat ilmoittaneet karkotuksista. Ilta-Sanomat EU-maiden mukaan ei ole muuta todennäköistä selitystä kuin Venäjän vastuullisuus Entinen venäläisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia joutuivat hermomyrkkyhyökkäyksen kohteeksi Salisburyssa 4. maaliskuuta. Käytetty hermomyrkkytyyppi on kehitetty entisessä Neuvostoliitossa. EU-maiden mukaan ei ole muuta todennäköistä selitystä kuin Venäjän vastuullisuus. Ilta-Sanomat Suomi on tuominnut iskun ja ilmaisee tukensa Britannialle Suomi on päättänyt karkottaa yhden venäläisdiplomaatin vastatoimena Britanniassa tehtyyn hermomyrkkyiskuun. Presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät maaliskuun alussa tehtyä iskua kokouksessaan tänään ja päättivät karkotuksesta. Suomi on tuominnut iskun ja ilmaissut tukensa Britannialle. Valtioneuvoston mukaan on tärkeää, että asiassa ryhdytään toimiin sekä EU:ssa että kahdenvälisesti.