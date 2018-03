Psykoterapeutti voi olla yksinäiselle päivän ainoa puhekumppani – ”Jos ei ole kasvanut ulos kodin suhdemaailmasta, voi jäädä ulkopuoliseksi”

Kotimaa

Tällainen henkilö voi olla kuin sylistä pudotettu lapsi.

Jos se ei tuntuisi pahalta, en voisi ymmärtää asiakastani ja hänen kärsimystään muutoin kuin rationaalisella tasolla.

Jos ihminen ei ole kasvanut ulos kodin suhdemaailmasta ja sen tarve-täyttymys-suhteesta, hän voi jäädä etsinnöissään ulkopuoliseksi, pettyneeksi ja siten myös mahdollisesti yksinäiseksi.

– Ihmisen mielenmaailma voi olla niin autio, että hänellä ei ole edes sanaa kuvailemaan kärsimystään. Siinä vaiheessa, kun asiakkaani kokee olevansa yksinäinen, olemme mahdollisesti jo edistyneet. Joku jo kuulee, että hän on yksinäinen.Salmisen kokemuksen mukaan yksinäisyydestä kärsivälle tarjotaan usein ratkaisuja siirtämällä asia kolmannelle osapuolelle. Yksinäisyyteen tarjotaan avuksi vaikkapa tanssikursseja tai jos yksinäinen henkilö hakee apua lääkäriltä, tämä voi laittaa hänet eteenpäin vielä erikoistuneemmalle osaajalle.Usein apu löytyisi lähempääkin.– Henkilön tarpeet voisivat täyttyä siinä, että joku kuuntelisi häntä siinä hetkessä, Salminen näkee.Toisen ihmisen kokemuksen kuunteleminen tässä ja nyt voi olla ahdistavaa. Se on silti Salmisen mukaan tärkein hetki yksinäisyyden kohtaamisessa ja ehkäisemisessä.– Kun joku kertoo olevansa yksinäinen, se voidaan käsittää kutsuna kuunnella ja olla läsnä. Tällaisessa hetkessä kuoriutuu mahdollisuus, joka koskee meitä kaikkia.Yksi Salmisen tyypillisimmistä yksinäisyydestä kärsivistä asiakasryhmistä ovat nuoret aikuiset, jotka on ikään kuin heitetty elämän pyörteisiin siksi, että he ovat tietyn ikäisiä.– Moni jää tyhjään tilaan, jossa ei saa otetta siitä, mitä on tulossa. Sitä voisi sanoa yksinäisyydeksi. Tällainen henkilö voi olla kuin sylistä pudotettu lapsi, Salminen kuvailee.Yksinäisyyteen usein liittyvässä depressiossa asiakassuhteet saattavat kestää kahdesta kolmesta vuodesta eteenpäin. Tuona aikana psykoterapeutti saattaa toisinaan olla yksinäisen ihmisen päivän ainoa puhekumppani.– Se tuntuu minusta hyvin tärkeältä, ja se voi olla hyvin tärkeää asiakkaalleni. Siinä tilanteessa on minun paras mahdollisuuteni ymmärtää häntä. Kun kasvamme yhdessä, hän voi löytää ulkomaailmasta muita ihmisiä.Toisinaan yksinäisyyden kohtaaminen tuntuu ammattilaisestakin pahalta.– Jos se ei tuntuisi pahalta, en voisi ymmärtää asiakastani ja hänen kärsimystään muutoin kuin rationaalisella tasolla. Vastatunteet ovat keskeisin työvälineeni. Pahan olon siirtäminen tai jakaminen on myös yksi syy sille, miksi asiakas tulee vastaanotolle, Salminen kuvaa.Joskus työpäivään kuuluu asiakkaan massiivisen ahdistuksen vastaanottaminen.– Silloin kun on ymmärrys ihmisen mielen toiminnasta ja ymmärtää juuri sen henkilön ahdistuksen, kokemus ei ole itselle samalla tavalla tuhoava kuin se voi olla asiakkaalle. Keskeistä hoitosuhteessa onkin se, että pystyy vastaanottamaan jotain sellaista, mitä kukaan ei ole välttämättä aikaisemmin kestänyt.Psykoterapeutin työhön kuuluu myös se, että asiakkaat jäävät mieleen ja heitä kantaa mukanaan. Salminen tuntee onnistumista silloin, kun hän onnistuu asiakkaansa kanssa saavuttamaan pienenkin uuden ymmärtämisen tason.– Usein kyseessä on jonkin sanattoman tuskan sanoittaminen ja löytäminen, ja siihen on saattanut mennä aika pitkäänkin. Se ei ole minun taikatemppuni vaan yhteinen onnistuminen.Kun asiakkaan tarvitsevuus alkaa siirtyä terapiahuoneen ulkopuolelle ja sen ulkopuolisiin kohteisiin, se voi olla merkki siitä, että asiakas alkaa olla valmiimpi siirtymään eteenpäin.– Samalla asiakas alkaa linkittyä ulkomaailmaan ja alkaa selviytyä siellä itsekseen.Vaikka suhde psykoterapeuttiin olisi hyvä ja elävä, se ei voi täyttää kaipuuta, joka aiheuttaa yksinäisyyden kokemuksen.Mihin tuo kaipuu sitten oikein kohdentuu?Psykoterapeuttina Salminen ajattelee, että miltei koko inhimillinen elämä on alkuperäisten suhteiden, lähinnä äitisuhteen, etsimistä. Kun äitisuhteen kaltaiselle suhteelle etsitään uutta kohdetta reaalimaailmasta, seuraus on aina pettymys.– Jos ihminen ei ole kasvanut ulos kodin suhdemaailmasta ja sen tarve-täyttymys-suhteesta, hän voi jäädä etsinnöissään ulkopuoliseksi, pettyneeksi ja siten myös mahdollisesti yksinäiseksi.