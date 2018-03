Kotimaa

Diakoni Hanna Sulosella on työssään näköalapaikka suomalaiseen yksinäisyyteen: ”Aina ei tarvita sanoja”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos omaiset asuvat toisaalla tai on itse jäänyt jäänyt leskeksi, niitä ihmissuhteita on vaikea korvata muilla.

Joskus se, että yksinäisyyttä on niin paljon, tuntuu surulliselta, ja koen riittämättömyyttä.

Vanhustyössä on ihanaa se ilo, joka syntyy onnistuneessa kohtaamisessa – se jää mieleen pitkäksi aikaa.

Hänellä on pitkä kokemus vanhustyöstä ja tällä hetkellä hänen työajastaan suurimmat palat vievät sinkkutyö ja pakolaisten tukihenkilötyön koordinointi.– Sinkkutyössä kaikki kohtaamani henkilöt elävät yksin. Tukihenkilötoiminnassa taas näkee sen, että kun kiintiöpakolaiset tulevat Tampereelle, heillä ei ole täällä ketään, Sulonen kuvailee.Sulonen on huomannut, että pätkätyöt, työn perässä muuttaminen ja sirpaleinen elämäntapa lisäävät ihmisten yksinäisyyttä. Jos henkilö on jollain tavalla erilainen, sekin lisää riskiä olla yksinäinen.Yksinäisyyttä voi kokea myös muiden ihmisten ympäröimänä, jos henkilöllä ei ole merkittäviä ihmissuhteita tai samanhenkistä seuraa.– Jos omaiset asuvat toisaalla tai on itse jäänyt jäänyt leskeksi, niitä ihmissuhteita on vaikea korvata muilla. Toimivat ihmissuhteet lisäävät elämän mielekkyyden kokemusta, vähentävät stressiä ja lisäävät itseluottamusta.Diakoni huomauttaa, että itse valittu, tilapäinen yksinäisyys voi olla myös keino pysähtyä ja oppia tutustumaan itseensä paremmin. Se on myös eri asia kuin vuosia kestävä yksinäisyyden kokemus.Monilla yksinäisillä on iso tarve puhua ja jakaa todellisuuttaan toisten kanssa.– Näin oli vanhustyössä. Samoin sinkkutapaamisissakin on koko ajan kova puheensorina, kun ihmiset jakavat toistensa kanssa tavallisia arkiasioitaan. Silti toiset kaipaavat enemmän sosiaalisia kontakteja kuin toiset. Joskus lähellä oleminen tai yhdessä tekeminen riittävät, aina ei tarvita sanoja.Kaikki pienetkin kohtaamiset vähentävät yksinäisyyttä. Työssään Sulonen on usein ollut monen ainoa keskustelukumppani.– Joskus se, että yksinäisyyttä on niin paljon, tuntuu surulliselta, ja koen riittämättömyyttä, Sulonen myöntää.– Usein onneksi käy niin, että kun ihminen saa kertoa oman kokemuksensa, tilanne alkaa tuntua hänestä valoisammalta. Kannustan ihmisiä myös siihen, että jokainen pystyy itse vaikuttamaan omaan elämäänsä olemalla aktiivinen ja hakeutumalla vuorovaikutukseen.Sulonen kokee onnistuneensa työssään, jos saa piristettyä toisen mieltä tai arkea edes hieman tai saa autettua keskustelukumppaniaan näkemään omia mahdollisuuksiaan uusin silmin.– Sinkkutyössä on palkitsevaa huomata, että joku tutustuu uuteen ihmiseen tai alkaa löytää omia voimavarojaan. Vanhustyössä taas on ihanaa se ilo, joka syntyy onnistuneessa kohtaamisessa – se jää mieleen pitkäksi aikaa.Silti joskus toisen ihmisen pohjattomalta tuntuvan yksinäisyyden kokemuksen vastaanottaminen on vaikeaa ammattilaisestakin.– Pyrin erottamaan työ- ja vapaa-ajan, mutta joskus vaikeat asiat saattavat jäädä joksikin aikaa mieleen. Olen oppinut huolehtimaan jaksamisestani liikunnalla ja musiikin kuuntelulla. Vastapainoksi kaipaan välillä myös hiljaisuutta.Sulonen toivoo, että välittämisen kulttuuri kasvaisi Suomessa.– Jokainen voi tehdä oman osansa yksinäisyyden lievittämiseksi esimerkiksi soittamalla yksinäiselle sukulaiselleen tai pyytämällä tätä lenkille tai kylään. Samalla saa seuraa itsekin.Toiseksi yksinäisyyden torjuntakeinoksi Sulonen suosittelee vapaaehtoistyötä.– Monenlainen ystävä- ja tukihenkilötoiminta on yksi keino vähentää sekä toisen kokemaa että omaa yksinäisyyttä.