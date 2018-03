Kotimaa

Ylen Yöradioon soitti yllättäen yksinäinen nainen, joka kertoi hirveästä tilanteesta keskellä yötä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkut vanhukset miettivät, että viitsiikö turvaranneketta edes painaa, sillä avun tuleminen maksaa.

Nainen odotti apua koko yön

Sellaiset puhelut ovat niin kovaa kamaa, että niiden jälkeen täytyy monesti puhaltaa itsekin.

Päivän ainoa puhekumppani?

Eräs metsän keskellä asuva kuuntelija sanoi, että hän ajattelee, että minun puheeni on kuin pöllön huhuilua yössä.