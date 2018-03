Kotimaa

Teollisuushallin katossa sortumisvaara Kauhavalla – sprinkleriputket katki, mittava vesivahinko

Teollisuushallin katossa sortumisvaara Kauhavalla – sprinkleriputket katki, mittava vesivahinko 26.3. 10:53

Liimapuupalkkeja valmistavan yrityksen hallin katosta pieni osa sortui ennen aamuseitsemää.

Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla kookkaan teollisuushallin katto on sortumisvaarassa. Liimapuupalkkeja valmistavan yrityksen hallin katosta pieni osa sortui ennen aamuseitsemää.



Pelastuslaitos sai paikalle tulipalohälytyksen, koska kattovaurio katkaisi sprinkleriputkia ja johti mittavaan vesivaurioon.



Päivystävä palomestari kertoi aamulla, että palokunta jää kohteeseen Puusepäntielle laajemman turman varalta. Hallin katolla on palomestarin mukaan raskas lumikuorma, jonka vähentäminen osin sortuneelta katolta on vaikeaa.



Teollisuushallin työntekijät eivät ole rakennuksessa.