Meteorologi: Kevät saapuu Suomeen jopa viikkoja myöhässä

Napapyörteen hajoaminen sattoi vaikuttaa

Viimeksi kylmää 2013

Kaunis sää helli suomalaisia vielä sunnuntaina, mutta maanantaina sään on määrä muuttua https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005617546.html jo selvästi kylmemmäksi koko maassa.– Pohjoisesta valuu Suomeen kylmää ilmaa. Maanantaina alkava viikko on koko Suomessa talvinen. Varsinkin yöt ja varhaiset aamut ovat kylmiä. Eteläisessä Suomessa lämpötila voi olla aamulla -10 – -15 astetta ja pohjoisemmassa jopa -10 – -20 astetta, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen https://www.is.fi/haku/?query=jari+tuovinen kertoo Ilta-Sanomille.– Päivällä lämpötila ei jaksa nousta kuin noin -3 – -6 asteeseen, vaikka aurinko jo lämmittääkin. Ilmiön taustalla voi olla polaaripyörteen hajoamisen vaikutusta, hän arvioi.Polaaripyörre eli napapyörre on ilmakehään napa-alueille talvisaikaan syntyvä 1 080 km korkeudelle napoja kiertävä koko napaseutualueen kattava tuulijärjestelmä.– Kevät alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi 0 asteen yläpuolelle. Normaalisti kevät alkaa ensin Suomessa Pohjanmaan rannikolta, Pirkanmaan ja Hämeen kautta Lappeenrantaan ulottuvan rintaman eteläpuolella, hän sanoo.Termiset eli lämpötilaa koskevat vuodenajat määritellään vuorokauden keskilämpötilojen perusteella. Suomessa termisistä vuodenajoista pisin on talvi ja lyhyin kevät.– Kun maanantaina 26.3. alkavalla viikolla yöt ovat pakkasella, niin näillä lämpötiloilla vuorokauden keskilämpötila ei nouse pysyvästi 0 asteen yläpuolelle, eli kevät ei ala, Tuovinen kertoo.Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen tiedot ulottuvat jo pitkälle huhtikuun puolivälin yli.– Myös viikolla 9.-15.4. ennuste näyttää kylmän sään jatkuvan. Pohjois- ja Länsi-Euroopan suursäätila jatkuu kylmissä merkeissä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005616557.html Hieman samantapainen oli tilanne Tuovisen mukaan vuonna 2013.– Maalis- ja huhtikuu olivat kylmiä ja lämpenemien alkoi toukokuussa, hän sanoo

Ruotsin meteorologit ovat sitä mieltä, että kevät on myöhässä Ruotsissa normaalista kahdesta neljään viikkoon. Onko kevät myös Suomessa myöhässä ja kuinka paljon?

– Jos keskipitkien ennusteiden tiedot toteutuvat, kevät on Suomessa myöhässä jopa 2–3 viikkoa, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen kertoo.Atlantassa Yhdysvalloissa päämajaansa pitävä The Weather Company ennustaa pohjoiseen Eurooppaan ja varsinkin Suomeen tavallista kylmempää säätä aina kesäkuuhun saakka.