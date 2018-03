Kotimaa

Huolimattomuus aiheutti valtavan vesivahingon: Osakas aikoi maksattaa taloyhtiöllä 40 000 euron mokansa

Pakkanen jäädytti ikkunan alapuolella olleen valurautaisen vesipatterin, jonka venttiili oli suljettu eikä vesi kiertänyt patterissa. Patteri halkesi ja vedet tulvivat asuntoon, myös alapuolinen asunto kastui.Huoneistossa ei asuttu ja omistaja kävi harvoin asunnossa. Omistaja yritti sälyttää vahingon taloyhtiön ja muiden osakkaiden harteille, mutta hävisi riidan. Remontti maksoi oikeusriitoineen yli 40 000 euroa.Keskellä Helsinkiä olevan asunnon vesipatteri halkesi pakkasilla vuodenvaihteessa 2012. Kylmyys tunkeutui asuntoon avoimesta ikkunasta. Pakkaslukemat olivat kovimmillaan -16 astetta.Asunnossa ei juurikaan käyty ja makuuhuone, jonka patteri halkesi, oli lähinnä varastona.Vedet tuhosivat makuuhuoneen ja keittiön lattiaa, seiniä ja käytävää. Asunto oli kuvattava ja desinfioitava. Alapuolisen asunnon kattopinnat oli uusittava.Remontti maksoi taloyhtiölle runsaat 30 000 euroa, josta vakuutus korvasi noin 10 000 euroa.Asunnon omistajan mielestä taloyhtiö ei ollut huoltanut pattereita.Osapuolet hakivat neuvotteluratkaisua kustannustenjakoon, koska omistaja ei ollut omasta mielestään aiheuttanut huolimattomuudellaan vahinkoa.Kun sopua ei löytynyt, vaati taloyhtiö riitakanteella osakkaalta korvauksia Helsingin käräjäoikeudessa.Osakas kiisti vaatimukset. Omistaja ei uskonut, että pienestä avoimeksi jääneestä tuuletusikkunasta tullut kylmä ilma olisi jäädyttänyt patterin.Talo on rakennettu 1920-luvulla. Omistajan mielestä vahinko johtui vanhan rakennuksen ohuista seinistä, rakennuksen iästä ja patterin kunnosta.Talon muut asukkaat eivät ole arvostelleet pattereiden kuntoa eikä seinien paksuutta.Tutkimusten mukaan todennäköisin syy oli kuitenkin veden jäätyminen.Oikeudessa ei selvinnyt miksi ikkuna oli jätetty auki. Omistaja arveli, että se olisi voinut jäädä jo kesällä avoimeksi.Vaille vastausta jäi myös kysymys miksi patteriventtiili oli kiinni. Omistaja oli sitä mieltä, että hän ei ollut venttiiliin edes koskenut.Oikeus totesi ratkaisussaan, että asunnon omistaja oli ollut huolimaton. Omistajan on seurattava asunnon kuntoa silloinkin kun huoneisto on tyhjillään, oikeus muistutti.Omistaja laiminlöi huolenpidon jättämällä ikkunan auki, minkä seurauksena pakkaskaudella patteri jäätyi ja lopputuloksena oli vesivahinko, oli oikeuden näkemys.Patteriverkostosta, venttiileistä ja termostaateista ei löytynyt vikaa.Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan osakkaan on maksettava kummankin osapuolen oikeuskulut ja maksettava myös taloyhtiön kontolle jäänyt osuus remontista. Osakkaan kulut nousevat yli 30 000 euron.Maksumieheksi joutunut haki ratkaisuun muutosta Helsingin hovioikeudesta, joka ei antanut jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.Hovioikeus antoi jutussa ratkaisunsa viime perjantaina.