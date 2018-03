Kotimaa

Hengitykselle haitallista kemikaalia ilmassa Haminassa – ovet ja ikkunat kiinni

Haminassa olevia kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmanvaihto. Kehotus koskee keskustan, Poistilan, Vilniemen ja Summan alueita.Alueelle on annettu yleinen vaaramerkki.Syynä on hengitykselle haitallisen Therminol-kemikaalin hallitsematon vuoto sataman valutusaltaaseen. Kemikaali ärsyttää hengitysteitä.Vuoto syntyi öljynjalostamolla putken liitoskohdassa, pelastuslaitokselta kerrotaan.Pelastuslaitos o saanut vuodon loppumaan, ja kemikaali on alkanut hälvetä ilmasta. Uutta kaasupilveä enää muodostu.Satama-alue on vielä suljettu.Pelastuslaitos tiedottaa, kun vaara on ohi.