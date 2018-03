Kotimaa

Sampo Terho kieltäytyi jakamasta Jussi-palkintoa Louhimiehelle – ei kommentoi saamaansa palautetta

Kulttuuriministeri Sampo Terho https://www.is.fi/haku/?query=sampo+terho (sin) kieltäytyi kommentoimasta saamaansa palautetta eilisestä Jussi-gaalasta.Kulttuuriministeri on perinteisesti jakanut yleisö-Jussin parhaasta elokuvasta, mutta Terho ei halunnut jakaa pystiä Tuntemattoman sotilaan ohjaajalle Aku Louhimiehelle https://www.is.fi/haku/?query=aku+louhimiehelle Kulttuuriministerin kieltäytyminen pystin ojentamisesta on herättänyt kommentteja puolesta ja vastaan.Terho ei halunnut sanoa sanakaan saamastaan palautteesta.– En ole ehtinyt purkaa sähköpostia, enkä tässä yhteydessä – koska tämä ei ole kulttuuriministerin tiedotustilaisuus, vaan sinisten tilaisuus – kommentoi tätä sen tarkemmin tätä kysymystä. Voidaan siihen palata huomenna, jos mielestänne on uutinen, Terho vastasi IS:lle.

Voitte nyt varmaan jotain sanoa?

– Huomenna lähden Kiinaan vienninedistämismatkalle. Voin sitä ennen vielä kommentoida, jos koette, että asia on vielä tärkeä.

Nyt ei voi kommentoida?