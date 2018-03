Kotimaa

Uutissuomalainen: Enemmistö suomalaisista kaataisi sote-uudistuksen

Jyrkimmin sotea vastustavat vasemmistoliiton kannattajatLähes kolme viidestä suomalaisesta haluaisi keskeyttää sote-uudistuksen valmistelun, käy ilmi Uutissuomalaisten teettämästä kyselystä. Joka viides on puolestaan sitä mieltä, että valmistelua ei pidä keskeyttää ja joka viides ei ota asiaan kantaa.Kyselyn perusteella vain keskustan kannattajat ovat selvästi sen kannalla, että uudistuksen valmistelua pitää jatkaa. Keskustan kannattajista lähes kolme viidestä seisoo uudistuksen takana. Keskeyttämistä haluaa heistä joka kolmas.Jyrkimmin sotea vastustavat vasemmistoliiton kannattajat, joista peräti 84 prosenttia haluaisi sote-valmistelun keskeytyvän. Vastakkaista mieltä on vain kaksi prosenttia.Esimerkiksi kokoomuksen äänestäjien kannat puolestaan jakautuvat liki tasan: 42 prosenttia toivoo sote-uudistuksen valmistelun keskeytystä, vastakkaista mieltä on 41 prosenttia.Tietoykkösen toteuttamaan gallupiin vastasi tuhat suomalaista 14.–18. maaliskuuta. Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.