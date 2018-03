Kotimaa

Eurojackpotissa yksi täysosuma – tällä rivillä saa yli 17 miljoonaa euroa

Perjantaina arvotussa Eurojackpotissa on löytynyt yksi täysosuma.

Perjantaina arvotussa Eurojackpot-rahapelissä on saatu yksi täysosuma. Täysosuman pelannut Eurojackpot-pelaaja saa muhkean summan, sillä perjantain kierroksella oli tarjolla yli 17 miljoonaa euroa. Tarkalleen 17 461 478 euroa ja 80 senttiä.Voittorivi on seuraava:4, 14, 22, 33, 42 + 1, 10Veikkaus kertoo tiedotteessa, että Eurojackpotin päävoittoa juhlitaan Norjassa.5 + 1 oikein -voittoja löytyi seitsemän kappaletta; kuusi Saksasta ja yksi Hollannista. Niillä voitti noin 425 000 euroa.Veikkauksen mukaan suurin Suomesta löytynyt tulos oli 5 + 0 oikein, joita tuli tänne kaksi kappaletta. Tuloksella voittaa 67 051,60 euroa. Voitot menivät torniolaiselle nettipelaajalle sekä Tammisaaren Aseman R-kioskilla pelanneelle kuponkipelaajalle.Ensi viikolla (kierros 13/2018) Eurojackpotin täysosumille on tarjolla 10 miljoonaa euroa.Artikkeli päivitetty Veikkauksen julkaisemilla tiedoilla voittomaista ja voittosummista 23.3.2018 kello 22.47.