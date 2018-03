Kotimaa

Kommentti: Bernerin sähköpolkupyörän tukirattaat ovat vinksallaan

Sipilän löytö

Normaali ihminen saattaisi kysyä, miksei myös tavallisten pyörien ostamista tueta? Tai kumisaappaiden? Lenkkikenkien?

Yksinäinen ministeri

Tätä nykyä Sipilä onkin holhottinsa ainoa suojelija.