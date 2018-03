Kotimaa

Kati Tervon kolumni: Korvatarinat

Äänikirjan kuunteleminen ei estä muuta tekemistä. Voin kävellä, kokata, virkata, pyykätä, siivota...

Olen äänikirjojen kuluttajana vasta-alkaja. Muutama uutuuskirja on näin nautittu, ihmetellen. Toisaalta tällainen tarinoiden ja kirjojen saatavuus hykerryttää, näen siinä valinnanvapautta – valtava määrä kirjallisuutta kulkee matkassa. Ei painavia kirjalasteja, ei säilytysongelmia. Toisaalta emmin, onko minusta tällaiseen erilaiseen, kun en sitä kirjaa käsissäni pitele enkä selaile, en seuraa tekstiä silmilläni. Olen painomusteriippuvainen ja rakastan uusien kirjojen tuoksua. Kännykästä sitä ei irtoa.Maksan kuukausimaksua lukuaikapalvelulle, joka aloitti Suomessa viime vuonna. Suomessa on niitä nyt kaksi: Storytel ja Bookbeat. Vajaalla parilla kympillä kuussa saan melkoisen valikoiman kuunneltavaa. Tarjonta laajenee koko ajan. Voin lukea kirjan sekä sähköisesti että kuunnella. Tai molempia. Storytelin erikoisuus on, että se myös tilaa suoraan kirjailijoilta kymmenosaisia original-sarjoja, joita voi kuunnella vain heidän lukuaikapalvelunsa kautta.Äänikirjan kuunteleminen ei estä muuta tekemistä. Voin kävellä, kokata, virkata, pyykätä, siivota, hoitaa puutarhaa tai levätä. Hipaisen vain kännykästäni lukuaikapalvelun päälle ja pistän luurit korville. Ennen lomamatkaa kannattaa kuulemma ladata haluamansa kirjat offline-tilaan. Silloin niitä voi joko kuunnella tai lukea e-kirjoina lentokoneessa, hotellissa tai rannalla. Kätevää. Kimppakuunteluakin voisi testata mökkireissulla autossa.Onhan äänikirjoja ollut ennenkin, c-kaseteilla ja cd-levyillä. Formaatit muuttuvat. Tämä uusi sähköinen muoto ei vaadi fyysistä levyä eikä nauhaa, ei erillistä soittolaitetta. Kylläkin älypuhelimen tai tabletin ja kuulokkeet – sekä ennakkoluulottoman mielen.Lukijan ääni, äänenväri, merkitsee ja tapa millä hän lukee. Vietänhän hänen seurassaan useita tunteja. Jos ääni ärsyttää, en todennäköisesti lue/kuuntele kirjaa loppuun. Lukija saa vähän tulkita ja eläytyä, mutta vain nimeksi. Useimmat lukijat ovat ammattinäyttelijöitä.Kaikki kirjat eivät sovellu yhtä hyvin äänikirjoiksi. Parhaiten toimivat ehkä juonivetoiset viihdekirjat, jännitys ja romantiikka. Itse olen kuunnellut kotimaisia uutuusromaaneja ihan ongelmitta. Kerronta rientää koko ajan eteenpäin. Kukas tuo tyyppi on? Käväisikö hän jo tarinassa? Välillä olisi tarpeen selata jo luettua/kuunneltua tarinaa pari sivua taaksepäin. Äänikirjassakin se onnistuu, mutta on hankalampaa kuin perinteisessä.Opettelen vanhan lukutavan rinnalle näitä uusia. Vähitellen, ilman pakkoa ja paniikkia. Yhtään e-kirjaa en ole vielä lukenut. E-kirjan ongelmana on sen kalliimpi hinta. Sitä rasittaa EU:n sanelema korkeampi arvonlisävero. Nyt asiaan on näkyvissä muutoksia. Siitä kirjaväki ja kirjailija iloitsevat, samoin e-kirjan jo löytänyt lukija. E-kirja on ekologisempi, paperia varten ei tarvitse kaataa puita. Lukuaikapalvelusta saa käyttöön kirjan myös e-kirjana. Et omista sitä, mutta saat lukea.Jos e-kirjat valloittaisivat kirjamarkkinat, tarkoittaisi se vallankumousta suomalaisissa kodeissa. Missä on kirjahylly?Kirjoittaja on kirjailija ja perheenäiti.