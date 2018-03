Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Kuopiosta kajahtaa pieru terveydelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suolistokaasuja analysoimalla voidaan riski sairastua diabetekseen havaita ennalta.

Kuka olisi voinut kuvitella, että suolistokaasulla eli pierulla olisi jonain päivänä ihmiskuntaa hyödyttävää jälkikäyttöä. Tiede ja tekniikka ovat tämänkin ihmeen tehneet mahdolliseksi.Kerrallisesta kansantuotteesta syntyy tunnetusti rukiista tuhnua, jota erilaisin ilmanraikastimin ja tulitikkuja raapien yritetään häivyttää. Insinöörit ovat äskettäin kehittäneet wc-istuimen, joka alipaineistettua putkea pitkin poistaa hajun ilmanvaihtokanavaan. Keksintöön ollaan nyt liittämässä tekoälyä.Tällä kertaa asialla on joukko teknologian, fysiikan ja lääketieteen sekä ravitsemusalan ja biokemian asiantuntijoita. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö on ulottunut Cernin hiukkaskiihdyttimestä Sveitsistä aina Itä-Suomen yliopistoon ja Savonia-ammattikorkeakouluun Kuopiossa.Uloste-, veri- ja virtsanäytteitä on tutkittu iät ja ajat. Jo jonkin aikaa on myös osattu mitata ihmisen hengityksestä terveydentilaan liittyviä viitteitä tai oireita. Nyt on tarkoitus saada peräpään päästöt tutkimuskäyttöön niin, ettei siitä aiheudu pöntöllä käyneelle mitään vaivaa.Hajut poistavaan putkeen kytketty pieni mittauslaite syöttää suolistokaasuista saadut arvot tietojärjestelmään. Se tekee hetkessä analyysin ja tuottaa tuloksen henkilön kännykkään tai vaikkapa samanaikaisesti hänen lääkärinsä tietojärjestelmään.Keksinnön sovelluksilla on tarkoitus käydä ennen muuta länsimaisen hyvinvointitaudin, kakkostyypin diabeteksen, kimppuun. Suomessakin sitä sairastaa yli puoli miljoonaa ihmistä. Hoito- ja lääkemenot yhteiskunnalle ovat huikeat. Suolistokaasuja analysoimalla voidaan riski sairastua diabetekseen havaita jo ennen sen puhkeamista ja ryhtyä estäviin toimiin.Paksusuolen syöpä on länsimaissa kolmanneksi yleisin ja toiseksi eniten kuolemia aiheuttava syöpä. Kaasujen tutkiminen on erinomainen keino sen esiasteen havaitsemiseksi. Samalla menetelmällä voidaan havaita, mitkä lääkkeet vaikuttavat haitallisesti kulloisenkin henkilön omiin vatsabakteereihin. Hoitokodeissa voidaan tarkistaa vaikkapa, onko henkilö ottanut hänelle määrätyt lääkkeet.Tieteen läpimurto tällä alueella on jo tapahtunut. Nyt on vain kysymys jatkosta, keksinnön soveltamisesta käytäntöön.Sykettä ja rasitusta on mitattu jo pitkään. Kempeleen professori Seppo Säynäjäkangas pohti aikoinaan hiihtolenkeillään, miten kunnon kohentumista voisi mitata. Patentti keksinnölle saatiin vuonna 1975, ja sittemmin sykemittarista tuli kansainvälinen menestys.Kuopiolaisten kertoman mukaan Kiinassa ollaan pakokaasujen mittaamisesta kovin kiinnostuneita. Lintuinfluenssan ja äkillisen vakavan keuhkotieoireyhtymän eli SARSin säikäyttämässä maassa ollaan ylipäätään innolla ehkäisemässä epidemioita. Siihen tarvitaan mahdollisimman aikaisia havaintoja ja tutkimustietoa. Kiinan kasvava kansantalous voi auttaa suomalaiskeksinnön lentoon.PS. Toisin kuin yleisesti luullaan, sana pieru ei ole alatyylinen ilmaus. Esimerkiksi lääketieteen termejä selittävässä kirjassa sana kirjoitetaan ilman lainausmerkkejä tai anteeksipyyntöjä. Niin tässäkin kolumnissa.