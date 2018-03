Kotimaa

Oulun epäiltyä ei löydetty – etsintätilanne on päättynyt

Oulussa poliisi sai tänään puoliltapäivin ilmoituksen Raksilassa liikkuvasta epäilyttävästä miehestä, joka väitti pitävänsä hallussaan ampuma-asetta. Mies liikkui Oulun ammattikorkeakoulun sekä Teuvo Pakkalan alakoulun läheisyydessä.Poliisi jatkoi iltapäivällä miehen etsimistä ja kertoi tuntomerkkeinä, että mies on nuorehko ja noin 175 cm pitkä. Miehellä on tummat ja pitkähköt hiukset ja hän kantaa selässään reppua.Ilmoituksesta seurasi laaja poliisioperaatio, jossa tutkittiin koulujen ympäristöä ja tarkastettiin muun muassa lähistöllä sijaitseva jäähalli. Opiskelijat ja koululaiset määrättiin pysymään sisätiloissa. Kello kolmelta Oulun poliisi ilmoitti Twitterissä, että molemmat koulut on tyhjennetty, ja opiskelijat ja koululaiset ovat päässeet turvallisesti pois. Poliisi kertoo, että oppilaisiin ei kohdistunut vaaraa.ei tiedetä uhanneen ketään aseella, ja poliisi korostaa, että kyseessä oli varotoimenpide.Poliisi pyytää, että ihmiset välttäisivät edelleen liikkumista Teuvo Pakkalan kadulla tai sen läheisyydessä. Operaatioon on osallistunut kymmeniä poliiseja, jotka ovat Kalevan mukaan aseistautuneet konepistooleilla ja suojakilvillä.Silminnäkijähavainnot etsitystä miehestä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon. Vihjetiedot voidaan soittaa Oulun poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194.Puoli viiden aikaan Oulun poliisi kertoi, että etsintätilanne on päättynyt tuloksettomana.