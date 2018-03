Kotimaa

Työmatkojen verovähennys syyniin? Bernerin 14 tärkeintä ehdotusta, joilla pyöräilyä voitaisiin lisätä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toiveissa





IS listasi konkreettisimmat kohdat Bernerin ja LVM:n ehdotuksista kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.

Sähköpyörien hankintatuki: Ehdotuksen mukaan sähköpyörät lisäisivät pyöräilyä ylipäätään. Ne korvaisivat henkilöauton käyttöä, kun sähköpyörillä ajettaisiin pitempiä matkoja kuin mitä nyt tehdään tavallisilla polkupyörillä. Liikuntaseteleillä polkupyörähuoltoa: Nykyisin verotus mahdollistaa liikunta- ja virikesetelit työsuhde-etuna. Raportin mielestä seteleillä voisi maksaa myös polkupyörien huoltoa. Onko pysäköintietu järkevää? Verotuksessa ei ole määritelty pysäköintietua, mutta työantaja maksaa monien työntekijöiden pysäköinnit. Pysäköintimaksut ovat 33–300 euroa kuukaudessa. Raportin mielestä työnantajan tarjoama ilmainen pysäköinti ei kannusta vaihtamaan kulkupeliä henkilöautosta polkupyörään. Työmatkojen verovähennys syyniin? Henkilöautolla tehdyistä kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa verovähennyksen, 24 senttiä per kilometri. Polkupyörällä tehdyistä työmatkoista saa vuodessa 85 euron verovähennyksen. Raportti nostaa esiin Syken esittämän mallin, jossa verovähennys olisi kilometripohjainen kulkuvälineestä riippumatta, mikä lisäisi pyöräilyä. Pyöräkadut: Raportin mukaan uudessa tieliikennelaissa voitaisiin perustaa uudella liikennemerkillä varustettuja pyöräilykatuja. Pyöräilykadulla autoilijan pitäisi antaa esteetön kulku pyöräilijälle ja yksittäisillä yksisuuntaisilla kaduilla pyöräilijälle voitaisiin sallia kaksisuuntainen pyöräily. Pyörämatkailun kehittäminen: Suomessa on kolme kansainvälistä EuroVelo -reittiä, joiden yhteispituus on noin 5 000 kilometriä. Raportin mukaan maastopyörä- ja vaellusmatkailun ongelmana on, että reittien ylläpitoon ei ole riittävästi rahaa ja markkinointia. Pyöräpysäköinti: Jotta ihmiset lisäisivät pyöräilyjä, pyörille pitäisi olla riittävästi ja turvallisia pysäköintipaikkoja asemilla ja muissa solmukohdissa. Pyöräpysäköinnin tulisi olla myös sujuvaa. Pyörien kuljetus julkisessa liikenteessä: Jos pyörän kuljettaminen on maksullista junassa tai bussissa, se hankaloittaa pyörän käyttöä osana matkaketjua. Kaupunkipyörät: Kaupunkipyörät ovat olleet käytössä Helsingissä, Espoon viime kesän kokeilusta tulee laajempi ja Turku on ensi kesänä ottajassa kaupunkipyörät ympärivuotiseen käyttöön. Pyörä- ja kävelyteiden kunnossapito: Jos pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapitoon satsattaisiin enemmän, se lisäisi ympärivuotista pyöräilyä ja parantaisi kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta. Paremmat väylät pyöräilyyn ja kävelyyn: Mahdollisuuksien mukaan kävely- ja pyörätiet erotellaan toisistaan, risteyksissä ja kiertoliittymissä kulku tulisi olla sujuvaa, ja kaupunkien ja taajamien välisiä pyöräteitä pitäisi parantaa. Lähipalvelut kävely- ja pyöräilyreittien varrelle: Kaavoituksessa ja suunnittelussa tulisi huomioida, että lähipalvelut sijoitetaan paikkoihin, joihin pääsee helposti kävellen tai pyöräillen. Lisää pyöräteitä tien molemmille puolelle: Raportti ehdottaa, että alemmalla tieverkolla selvitettäisiin mahdollisuuksia 1+2 teille, joissa on pyörä- ja kävelytien ajotien molemmilla puolilla. Kävelyn ja pyöräilyn mahdollistava yhdyskuntarakenne: Kaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja MAL-sopimukset tulisi tehdä niin, että kävelystä ja pyöräilystä tulisi entistä sujuvampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Esimerkiksi työpaikkojen ja kauppojen sijoittuminen yhdyskuntarakenteen reunoille tai irralleen pääteiden varteen, on raportin mielestä ei-toivottava kehityssuunta pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi.