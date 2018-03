Kotimaa

33 aluetta, joilla tapahtuu Suomessa eniten asuntomurtoja – katso oman asuinalueesi tuore tilanne

IS

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alue Murtoja/v* Helsinki, Kallio 22,6 Helsinki, Malmi 15,0 Helsinki, Herttoniemi 13,8 Helsinki, Herttoniemi 13,8 Helsinki, Puistola 13,8 Helsinki, Pakila 12,6 Kuopio, Petonen 12,4 Helsinki, Kontula 12,0 Helsinki, Oulunkylä 12,0 Espoo, Leppävaara 11,6 Helsinki, Etelä-Haaga 11,6 Helsinki, Keski-Vuosaari 11,6 Lahti, Keski-Lahti 11,6 Helsinki, Puotila 11,2 Helsinki, Suutarila 11,0 Espoo, Espoon Keskus 10,4 Nurmijärvi, Klaukkala 10,4 Helsinki, Tapanila 10,2 Tampere, Takahuhti Alue 10,2 Forssa, Forssa/Keskusta 10,0 Helsinki, Lauttasaari 9,8 Helsinki, Pukinmäki 9,8 Helsinki, Kannelmäki 9,4 Helsinki, Mellunkylä 9,4 Vantaa, Korso 9,4 Espoo, Olari 9,2 Helsinki, Kamppi 9,0 Helsinki, Laajasalo 9,0 Tampere, Leinolan alue 9,0 Espoo, Nöykkiö 8,8 Tampere, Hervanta, eteläinen 8,8 Helsinki, Itäkeskus 8,6 Helsinki, Kaivopuisto 8,6 *asuntomurtojen määrä keskimäärin vuodessa vuosina 2013-17. Lähde: poliisi