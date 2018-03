Oulussa hätätilanne Teuvo Pakkalan kadulla: Ammattikorkeakoulun oppilaita ja henkilökuntaa kehotettu suojautumaan luokkatiloihin

Kotimaa

Oulussa Teuvo Pakkalan kadulla on käynnissä hätätilanne. Ammattikorkeakoulun oppilaita ja henkilökuntaa on kehotettu hätätiedotteessa suojautumaan luokkatiloihin.– Poliisi on paikalla. Noudattakaa poliisin ohjeita, tiedotteessa lukee.Ilta-Sanomien valokuvaajan mukaan poliisi on rynnäköinyt Teuvo Pakkalan kadulla sijaitsevan ammattikorkeakoulun tiloihin. Paikalla on kymmeniä poliiseja.Poliisi kertoo saaneensa ilmoituksen epäilyttävästä miehestä, joka väitti pitävänsä hallussaan ampuma-asetta. Mies liikkui poliisin mukaan Teuvo Pakkalan koulun läheisyydessä. Poliisin yksiköt tarkastavat ammattikorkeakoulua ja sen lähiympäristöä parhaillaan.Yleisöä pyydetään välttämään liikkumista Teuvo Pakkalan kadulla tai sen läheisyydessä. Oulun ammattikorkeakoulun rakennus ja Teuvo Pakkalan koulu sijaitsevat vierekkäin.Otsikkoa ja juttua korjattu klo 13.12: Hätätilanne koskee ilmeisesti vain ammattikorkeakoulua, vaikka poliisi kertoo epäillyn liikuskelleen myös Teuvo Pakkalan koulun läheisyydessä. Ilta-Sanomat pahoittelee virhettä.Ilta-Sanomat seuraa tilannetta.